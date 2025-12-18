Αλ Τσαντίρι Νιουζ: «Λύγισε» ο Δημήτρης Λάλος για τον Δημήτρη Ήμελλο – «Τον μνημονεύω, να ‘ναι καλά εκεί που είναι»

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε ο Δημήτρης Λάλος στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025, που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης από το MEGA, καθώς βρέθηκε στο πλατό για να συναντήσει τον Λάκη Λαζόπουλο. Ο παρουσιαστής και ηθοποιός τον κάλεσε αιφνιδιαστικά στη σκηνή, δημιουργώντας μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για όσους βρίσκονταν στο στούντιο όσο και για το τηλεοπτικό κοινό.

Οι δύο ηθοποιοί αντάλλαξαν λίγα λόγια, με τη συζήτηση να πηγαίνει στα πρώτα βήματα του Δημήτρη Λάλου στην υποκριτική και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή. Σε εκείνο το σημείο, ο ηθοποιός έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον αείμνηστο Δημήτρη Ήμελλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο.

«Με στήριξαν πάρα πολύ άνθρωποι όπως ο Λάκης (σ.σ. Λαζόπουλος), όπως ο δάσκαλος μου στο Γυμνάσιο, όπως ο Δημήτρης Ήμελλος που έφυγε από τη ζωή σαν χθες. Ήταν ο πρώτος που πήρε το βραβείο Χορν, ο πρώτος ηθοποιός που το πήρε και θυμάμαι πως όταν εγώ ήμουν υποψήφιος και με είδε, δεν το είχα πάρει καν, ήταν τόσο γενναιόδωρος μαζί μου ενώ είχε κερδίσει τα πάντα ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Λάλος συνέχισε μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο ο Δημήτρης Ήμελλος τον επηρέασε, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνης. «Ήταν τόσο γενναιόδωρος που μου έδειξε έναν δρόμο γενναιοδωρίας. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και συνεργάτης, γνώστης της υποκριτικής έχοντας σπουδάσει στη Ρωσία», είπε, περιγράφοντας τη σχέση και τη συνεργασία τους.

Κλείνοντας την αναφορά του, εμφανώς συγκινημένος, πρόσθεσε: «Μεγάλος δάσκαλος. Τον μνημονεύω αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα, να ‘ναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι», με τα μάτια του να βουρκώνουν στο πλατό του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το βράδυ της Τετάρτης.