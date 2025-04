Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας – Αναφορές για τουλάχιστον έξι τραυματίες, συνελήφθη ένας ύποπτος – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν σε επεισόδιο πυροβολισμών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα την Πέμπτη, σύμφωνα με το Tallahassee Memorial HealthCare, το οποίο είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει στο CNN ότι δέχεται και περιθάλπει ασθενείς από την πανεπιστημιούπολη.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στους χώρους του Florida State University (FSU) στο Ταλαχάσι, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ ερευνούν τις εγκαταστάσεις για τυχόν άλλους ένοπλους.

«Είναι κρίμα… είναι φρικτό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας πως είχε ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το CNN, ένας ύποπτος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον έξι άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το Tallahassee Memorial Healthcare «δέχεται ενεργά και περιθάλπει ασθενείς» από το περιστατικό πυροβολισμών, ανέφερε εκπρόσωπος σε δήλωση στο CNN. «Αυτή τη στιγμή, οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να διαμορφώνονται και δεν έχουμε ακόμη συγκεκριμένες πληροφορίες να κοινοποιήσουμε».

Η έκταση των τραυματισμών παραμένει ασαφής, σύμφωνα με πηγές των αρχών επιβολής του νόμου, που επικαλούνται προκαταρκτικές αναφορές.

Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα έκανε την σχετική δημοσίευση στο X, αναφέροντας ότι αστυνομικές δυνάμεις σπεύδουν στο σημείο.

An active shooter has been reported in the area of Student Union. Police are on scene or on the way. Continue to seek shelter and await further instructions. Lock and stay away from all doors and windows and be prepared to take additional protective measur https://t.co/cBrbt0cLe6

— FSU Alert (@FSUAlert) April 17, 2025