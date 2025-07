Πύρινος «εφιάλτης» στην Λεμεσό: Η πυρκαγιά έχει κάψει τεράστιες εκτάσεις – Το χρονικό της καταστροφής με τους 2 νεκρούς

Η φονική πυρκαγιά στα ορεινά της Λεμεσού, στην Κύπρο έχει αφήσει πίσω της δύο νεκρούς, τεράστιες εκτάσεις καμένες και σπίτια που έγιναν στάχτη και αποκαΐδια αλλά και κατοίκους σε απόγνωση.

Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την Πυροσβεστική Κύπρου δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά δίνεται μεγάλη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού και τα αεροσκάφη.

«Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην επαρχία Λεμεσού έχει κάψει περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ υπάρχουν έντονες αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίζονται, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέας Κεττής.

Ο κ. Κεττής σημείωσε, σύμφωνα με το sigmalive.com, ότι υπάρχουν έντονες αναζωπυρώσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ενεργό μέτωπο.

«Έχουμε 10 εναέρια μέσα, με το 11ο να είναι το συντονιστικό, τα οποία κάνουν ρίψεις, βάσει αξιολόγησης. Σε λίγο τα εναέρια μέσα θα γίνουν 13, με το 14ο να συντονίζει», συμπλήρωσε.

«Έχουμε όλες μας τις δυνάμεις στην περιοχή. Θα προχωρήσουμε με αλλαγές στο προσωπικό», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής. «Προς το παρόν», συνέχισε, «πνέουν άνεμοι έντασης 2-3 Μποφόρ, αλλά προβλέπεται ότι θα δυναμώσουν και θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνη η κατάσταση όταν ξημερώσει για τα καλά».

«Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα», κατέληξε.

Στο κρατικό ραδιόφωνο μίλησε και ο κοινοτάρχης Σουνίου – Ζανατζιάς. Από νωρίς το βράδυ είχαν καεί σπίτια στην περιοχή.

Ο κοινοτάρχης έκανε λόγο για μια καταστροφή. «Άφησαν την πυρκαγιά από τη Μαλλιά, κατέβηκε και μας πήρε εμάς από εκεί που δεν περιμέναμε. μας έκαψε το δάσος μας, μαζί με τα σπίτια. Προσπαθήσαμε να εκκενώσουμε το χωριό, ήταν πάρα πολύς κόσμος… Στο χωριό διαμένει γύρω στις 3 με 3.5 χιλιάδες κόσμου. Στείλαμε μηνύματα, μπήκαμε από σπίτι σε σπίτι και προσπαθήσαμε να φύγουμε πριν να μας πιάσει η φωτιά..», είπε ο κοινοτάρχης.

«Κάηκε το δάσος όλο.. είμαστε καμένο χωριό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Δύο απανθρακωμένα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα σε καμένο αυτοκίνητο στον δρόμο Μοναγρίου – Άλασσας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, η αναφορά για τον εντοπισμό νεκρού προσώπου καταγράφηκε γύρω στις 9:00 το βράδυ από μέλη της Πολιτικής Άμυνας. Κατά την αυτοψία, εντοπίστηκε και δεύτερο πτώμα στο ίδιο όχημα, το οποίο είχε καεί ολοσχερώς.

Την ίδια ώρα, εκκενώθηκαν κοινότητες που είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες, ενώ μεγάλες επιχειρήσεις στήθηκαν για τον απεγκλωβισμό κατοίκων. Μεταξύ αυτών, 36 άτομα από τη Λόφου, τα οποία παρέμειναν στο χωριό παρότι είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως να φύγουν. Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κοινοτάρχης, Γιάννος Νεοφύτου, οι περίπου 230 κάτοικοι είχαν ενημερωθεί, αλλά αρκετοί επέλεξαν να μείνουν, με αποτέλεσμα το χωριό να περικυκλωθεί από τις φλόγες. Οι εγκλωβισμένοι βρέθηκαν μέσα σε λεωφορείο μαζί με μέλη της Αστυνομίας και της Πολιτικής Άμυνας. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, όπως επιβεβαίωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αν και λίγο αργότερα υπήρξε αναζωπύρωση και τα λεωφορεία χρειάστηκε να επιστρέψουν πίσω.

Cyprus – huge fires out of control with strong winds and 45C predicted tomorrow!

Several villages evacuated and many homes under serious threat.

Any help from our neighbours needed urgently. pic.twitter.com/m9f1rjqMt8

— Andreas Adamides (@AndreasAdamides) July 23, 2025