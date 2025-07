Τραγωδία δίχως τέλος στην Κύπρο: Δύο νεκροί από την πύρινη κόλαση στην ορεινή Λεμεσό – Θρίλερ με τον απεγκλωβισμό δεκάδων ανθρώπων

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κύπρο, όπου από το μεσημέρι της Τετάρτης (23/7) μαίνονται ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, κυρίως στην ορεινή επαρχία Λεμεσού. Η κατάσταση παραμένει δραματική, με δύο απανθρακωμένα πτώματα να εντοπίζονται μέσα σε καμένο αυτοκίνητο στον δρόμο Μοναγρίου – Άλασσας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, η αναφορά για τον εντοπισμό νεκρού προσώπου καταγράφηκε γύρω στις 9:00 το βράδυ από μέλη της Πολιτικής Άμυνας. Κατά την αυτοψία, εντοπίστηκε και δεύτερο πτώμα στο ίδιο όχημα, το οποίο είχε καεί ολοσχερώς. Οι αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για την ταυτοποίηση των σορών.

Την ίδια ώρα, εκκενώνονται κοινότητες που έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων. Μεταξύ αυτών, 36 άτομα από τη Λόφου, τα οποία παρέμειναν στο χωριό παρότι είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως να φύγουν. Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κοινοτάρχης, Γιάννος Νεοφύτου, οι περίπου 230 κάτοικοι είχαν ενημερωθεί, αλλά αρκετοί επέλεξαν να μείνουν, με αποτέλεσμα το χωριό να περικυκλωθεί από τις φλόγες. Οι εγκλωβισμένοι βρέθηκαν μέσα σε λεωφορείο μαζί με μέλη της Αστυνομίας και της Πολιτικής Άμυνας. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αν και λίγο αργότερα υπήρξε αναζωπύρωση και τα λεωφορεία χρειάστηκε να επιστρέψουν πίσω.

Cyprus – huge fires out of control with strong winds and 45C predicted tomorrow!

Several villages evacuated and many homes under serious threat.

Any help from our neighbours needed urgently. pic.twitter.com/m9f1rjqMt8

— Andreas Adamides (@AndreasAdamides) July 23, 2025