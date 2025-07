ΗΠΑ: Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Μπράιαν Κοχμπέργκερ για τη δολοφονία τεσσάρων φοιτητών στο Αϊντάχο

Σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αναστολής καταδικάστηκε ο Μπράιαν Κοχμπέργκερ, ο οποίος εισέβαλε με μάσκα σε φοιτητικό σπίτι κοντά στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τέσσερις φοιτητές. Η ποινή του ανακοινώθηκε την Τετάρτη, παρουσία των οικογενειών των θυμάτων, ωστόσο ο 30χρονος δεν είπε ούτε λέξη για τα κίνητρα της επίθεσης, ούτε εξήγησε πώς και γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο σπίτι στην οδό King Road, μέσα στην κατά τ’ άλλα ήσυχη πανεπιστημιούπολη.

Η δίκη του επρόκειτο να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, όμως ο Κοχμπέργκερ επέλεξε να δηλώσει ένοχος νωρίτερα, έπειτα από συμφωνία με την Εισαγγελία, ώστε να αποφύγει τη θανατική ποινή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, δεν προχώρησε σε καμία απολύτως δήλωση.

BREAKING: Bryan Kohberger is sentenced to life in prison for the murders of 4 Idaho students as part of a plea deal. https://t.co/shPDn64Cr4 — CBS News (@CBSNews) July 23, 2025

Η υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ ξεκίνησε τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου 2022, όταν οι φοιτητές Madison Mogen, Xana Kernodle, Kaylee Goncalves και Ethan Chapin εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο φοιτητικό τους σπίτι, μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου. Η μικρή φοιτητούπολη, που δεν είχε δει φόνο εδώ και πέντε χρόνια, πάγωσε, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη.

Έξι εβδομάδες μετά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Κοχμπέργκερ στην Πενσιλβάνια. Ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής εγκληματολογίας στο Washington State University. Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω DNA από μπατονέτα σκουπιδιών που βρέθηκε στο σπίτι των γονιών του και ταίριαζε με γενετικό υλικό που είχε εντοπιστεί στη θήκη του μαχαιριού στον τόπο του εγκλήματος. Βοήθεια στην αναγνώρισή του πρόσφερε και υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και ένα λευκό σεντάν όχημα που φαινόταν να συνδέεται με τη σκηνή.

Bryan Kohberger pled guilty to the murders of four University of Idaho students to avoid the death penalty. He will serve four consecutive life sentences plus 10 years for burglary. https://t.co/aqeXNrCQFV pic.twitter.com/JoY7c3QR32 — USA TODAY (@USATODAY) July 23, 2025

Η υπερασπιστική του ομάδα προσπάθησε να ακυρώσει κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ αυτών και το DNA, ενώ ζητήθηκε να αφαιρεθεί η θανατική ποινή από το τραπέζι. Ο δικαστής απέρριψε όλα τα αιτήματα. Με την ομολογία ενοχής και την παραίτησή του από κάθε ένσταση, η Εισαγγελία συμφώνησε να μην προχωρήσει στην εκτέλεσή του.

Μέχρι σήμερα, παραμένει άγνωστο ποιο ήταν το κίνητρο της φρικτής επίθεσης. Η αστυνομία έχει δηλώσει ότι δεν εντοπίστηκε καμία σύνδεση μεταξύ του Κοχμπέργκερ και των τεσσάρων θυμάτων, ούτε με τους δύο συγκατοίκους που επέζησαν. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο δράστης είχε επισκεφτεί την περιοχή πολλές φορές πριν το έγκλημα. Εκτιμάται ότι χρησιμοποίησε τις γνώσεις του στην εγκληματολογία για να καλύψει τα ίχνη του, καθαρίζοντας σχολαστικά το αυτοκίνητό του. Παρότι είχε αγοράσει ένα στρατιωτικού τύπου μαχαίρι, το όπλο του εγκλήματος δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Παράλληλα, οικογένειες και φίλοι των θυμάτων κάνουν προσπάθειες να τιμήσουν τη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα. Στο όνομα του Ethan Chapin, δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Ethan’s Smile, το οποίο προσφέρει υποτροφίες και, όπως τονίζει η οικογένειά του, σκοπός του είναι να τιμήσει την «αγάπη του για τη ζωή, τους ανθρώπους και τις νέες εμπειρίες». Αντίστοιχα, για τις Madison Mogen, Kaylee Goncalves και Xana Kernodle, δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Made With Kindness, που μέσα από υποτροφίες, δράσεις ψυχικής ενδυνάμωσης και ευημερίας, επιδιώκει να συνεχίσει την κληρονομιά τους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ίδρυμα: «Η αποστολή μας είναι να εμπνέουμε και να ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά, μετατρέποντας τα όνειρά της σε πραγματικότητα σε έναν κόσμο που εκτιμά τη συμπόνια και την κοινότητα».

Bryan Kohberger gets four life sentences for murdering Idaho college students https://t.co/5NaEynlJ4m — BBC News (World) (@BBCWorld) July 23, 2025

Το Πανεπιστήμιο του Άινταχο από την πλευρά του, προχώρησε στη δημιουργία του Κήπου Θεραπείας και Μνημείου των Vandal, αφιερωμένο σε όλους τους φοιτητές που έχασαν τη ζωή τους ενώ φοιτούσαν στο ίδρυμα. Ένας χώρος μνήμης και περισυλλογής που θα θυμίζει διαρκώς την τραγωδία, αλλά και την ανάγκη για στήριξη και ενότητα.