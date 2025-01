Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μέγκαν: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σπίτι τους στο Μοντεσίτο – Πώς συνδέεται ο Έλον Μασκ

Η προσπάθειά τους να βρουν την ελευθερία τους οδήγησε στο να ξεφύγουν από το πρωτόκολλο του Παλατιού και να αποδεχτούν τη ζωή τους ως “απλοί άνθρωποι” στην Καλιφόρνια, όπου το σπίτι τους είναι μια έπαυλη σε στυλ Τοσκάνης αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών, με δεκατρία -και μισό- μπάνια, με σπα, πισίνα, κελάρι, κινηματογράφο, δηλαδή ό,τι θα μπορούσε να χρειαστεί ένα ζευγάρι με δύο μικρά παιδιά. Αλλά, ο Χάρι και η Μέγκαν ατύχησαν. Γιατί το σπίτι τους είναι στο Μοντεσίτο, δίπλα από το οποίο είναι η βάση δοκιμών της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ.

Μήπως όμως υπάρχει κάποια κατάρα στο Μοντεσίτο, διερωτάται η Mailonline κι εξηγεί: Το σύμπλεγμα περιφραγμένων κοινοτήτων όπου μένουν ο Χάρι και η Μέγκαν, όπως και οι γείτονές τους, η φίλη τους Όπρα Γουίνφρεϊ, η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο άλλοτε εφηβικός καρδιοκατακτητή Ρομπ Λόου δονείται από κύματα απελπισίας και αγωνίας, εξαιτίας του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου. Και αυτό δεν αφορά τις πολιτικές πεποιθήσεις του Έλον Μασκ, αλλά την… ακουστική επίθεση από τη βάση Vandenberg Space Force Base (VSFB), όπου οι αποστολές της SpaceX του πολυεκατομμυριούχου εκτοξεύονται κάθε τόσο με μία εντυπωσιακή κανονικότητα και μια εξίσου εντυπωσιακή προσβολή της ακουστικής του ανθρώπου.

«Αρκετά! Ας σταματήσουμε τους ενοχλητικούς αλαζονικούς ηχητικούς κρότους τη νύχτα!» ουρλιάζει ένας Καλιφορνέζος σε μια διαδικτυακή ομάδα της κοινότητας. «Αυτή η παράλογη συχνότητα και ποσότητα χρειάζεται ρύθμιση, είναι απλά τρομερό», λέει ένας άλλος, ισχυριζόμενος ότι οι εκτοξεύσεις έχουν τόσο δομικό όσο και ηχητικό κόστος. «Άκουγα το σπίτι να τρίζει», επιμένει ο παραπονούμενος, ένας από τους σχεδόν 1.300 υπογράφοντες την αίτηση με τίτλο Protect California’s Coast: Say No to Deregulation and Unchecked SpaceX Expansion at VSFB.

Οι εκρήξεις και η βρώμα

Το ακουστικό τραύμα έρχεται στον απόηχο ενός… αρωματικού τραύματος που προκάλεσε παρόμοια απόγνωση, όπως έγραφε η εφημερίδα τον Μάιο. Αυτό που περιγράφηκε ως μια οσμή “που μοιάζει με βρωμιά”, “μια αηδιαστική δυσωδία” και μια “δυσωδία που σφίγγει τα σαγόνια” άφησε τους ντόπιους να χρειάζονται επειγόντως ένα… πλυντήριο ατμοσφαιρικού αέρα. Έτσι λένε ένα νέο μηχάνημα καθαρισμού του αέρα, το οποίο γνωρίζει πιένες στην Καλιφόρνια, υποσχόμενο ότι μπορεί να απαλλάξει τον αέρα από το 84% της δυσωδίας της κάνναβης, η οποία καλλιεργείται πλέον νόμιμα στην συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία.

Δέκα καθαριστές – που κοστίζουν σχεδόν 18.000 λίρες το κομμάτι – χρειάζονται ανά στρέμμα, αν πρόκειται να είναι πραγματικά αποτελεσματικοί. Αλλιώς ο αέρας θα βρωμάει.

Αντίθετα, η μάχη κατά του Μασκ και της SpaceX διεξάγεται επί του παρόντος με άλλα μέσα: Το Υπουργείο Αεροπορίας των ΗΠΑ προγραμματίζει τρεις δημόσιες συναντήσεις αυτόν τον μήνα για το ζήτημα της βάσης.

Ποιες είναι οι πιθανότητες η Μέγκαν να ξεφύγει από την εκπομπή μαγειρικής του Netflix -που γυρίζεται στην κουζίνα ενός γείτονα δύο μίλια μακριά από τη δική της- και να κουνήσει τη σπάτουλά της για να την υποστηρίξει από… μακριά; Ή μήπως σύντομα αυτή και ο Χάρι θα κουνήσουν τα διαβατήριά τους και θα κατευθυνθούν προς την Πορτογαλία, όπου, έχουν αγοράσει ακόμα ένα ακίνητο, καταλήγει το δημοσίευμα της Mailonline.