Πρίγκιπας Χάρι: «Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο» είπε η δικηγόρος του στο δικαστήριο

Η δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι προειδοποίησε πως η «ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο» λόγω των αλλαγών στην ασφάλειά του, αφού αποχώρησε από τα βασιλικά καθήκοντά του, καθώς ο πρίγκιπας επέστρεψε στην αίθουσα του εφετείου του Λονδίνου σήμερα για την εκδίκαση της έφεσής του σχετικά με τις αλλαγές στο καθεστώς προστασίας του στη Βρετανία.

Φορώντας σκούρο κοστούμι και ριγέ γραβάτα, ο Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, που δεν επισκέπτεται παρά σπάνια πλέον τη βρετανική πρωτεύουσα, εμφανίστηκε εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου προσπαθώντας να ανατρέψει μία απόφαση από το υπουργείο Εσωτερικών, που είναι υπεύθυνο για την αστυνόμευση, το οποίο έκρινε το 2020 ότι εκείνος δεν θα λαμβάνει αυτόματα προσωπική ασφάλεια ενώ βρίσκεται στη Βρετανία.

