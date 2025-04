Τραμπ: «Παγώνει» τους δασμούς σε 75 χώρες για 90 ημέρες – Τους αυξάνει στο 125% για την Κίνα

Μια νέα τροπή παίρνει ο εμπορικός πόλεμος που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη 90ήμερη αναστολή στην εφαρμογή των «αμοιβαίων δασμών». Ωστόσο, η Κίνα εξαιρείται ρητά από την απόφαση αυτή, με τον Τραμπ να αναγγέλλει ταυτόχρονα νέους, αυξημένους δασμούς κατά του Πεκίνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι προχωρά σε ένα προσωρινό «πάγωμα» δασμών για 90 ημέρες, υποδεικνύοντας την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων με 75 χώρες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν καλέσει εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Εμπορίου, Οικονομικών και το Γραφείο του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ, για να διαπραγματευτούν μια λύση στα θέματα που συζητούνται σχετικά με το εμπόριο, τα εμπορικά εμπόδια, τους δασμούς, τη χειραγώγηση του νομίσματος, και μη νομισματικούς δασμούς».

«Οι χώρες αυτές δεν έχουν προβεί, έπειτα από έντονη υπόδειξή μου, σε αντίποινα με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών», εξήγησε.

«Έχω εγκρίνει μία παύση 90 ημερών και ένα σημαντικά μειωμένο αμοιβαίο δασμολόγιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, της τάξης του 10%, με άμεση ισχύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί σαφές ποιες χώρες θα «καλύπτει» αυτή η παύση, ωστόσο γίνεται φανερό πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μειώσουν προσωρινά τις εντάσεις με κάποιους εμπορικούς εταίρους τους.

Αντιθέτως, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε αυστηρότερη στάση απέναντι στην Κίνα, ανακοινώνοντας άμεση αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να ωθήσει το Πεκίνο σε συνομιλίες.

«Βάσει της έλλειψης σεβασμού που έχει δείξει η Κίνα στις Παγκόσμιες Αγορές, αυξάνω τον δασμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Κίνα στο 125%, με άμεση ισχύ», δήλωσε ο Τραμπ.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «Κάποια στιγμή, ελπίζω στο εγγύς μέλλον, η Κίνα θα συνειδητοποιήσει ότι οι ημέρες εξαπάτησης των ΗΠΑ και άλλων χωρών δεν είναι πλέον βιώσιμες ή αποδεκτές».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση οι δείκτες στη Γουόλ Στριτ κατέγραψαν μεγάλα κέρδη, με τον Dow Jones να κερδίζει 2.159 μονάδες ή +5,7%, και τον δείκτη Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας να καταγράφει άνοδο +8%, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τις ανακοινώσεις Τραμπ, κάνοντας σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ μέσω του επίσημου λογαριασμού του.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι χώρες που «δεν ανταπέδωσαν» τους δασμούς θα ανταμειφθούν και ότι αναμένεται και άλλες χώρες να ζητήσουν από τις ΗΠΑ να διαπραγματευθούν «την καλύτερη συμφωνία».

Υπενθύμισε ότι ήδη η Ιαπωνία ετοιμάζεται να στείλει μια αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το θέμα.

Η αναστολή, υποστήριξε, δίνει χρόνο για διαπραγμάτευση και δεν αποφασίστηκε λόγω της αντίδρασης των αγορών στην εφαρμογή των δασμών. «Θέλουμε να διαπραγματευτούμε καλόπιστα», πρόσθεσε.

