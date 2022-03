Πούτιν σε Μισέλ: Το Κίεβο δεν δείχνει σοβαρή δέσμευση για αμοιβαία αποδεκτές λύσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Κρεμλίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σαρλ Μισέλ συζήτησαν την “ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την υπεράσπιση των δημοκρατιών του Ντονμπάς” όπως και ανθρωπιστικά ζητήματα, περιλαμβανομένων και μέτρων για την απομάκρυνση των αμάχων.

Το Κρεμλίνο υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του πως ο πρόεδρος της Ρωσίας τόνισε το γεγονός ότι στις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με τις εξελίξεις, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης “αγνόησαν τη χθεσινή εγκληματική και απάνθρωπη πράξη του ουκρανικού στρατού – ένα χτύπημα πυραύλων σε κατοικημένη περιοχή στο κέντρο του Ντόνετσκ με χρήση πυρών διασποράς που προκάλεσε πολλαπλές απώλειες στον άμαχο πληθυσμό”.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέθεσε, επίσης, τις εκτιμήσεις για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους αντιπροσώπους Ρωσίας-Ουκρανίας σχετικά με μια συμφωνία που θα λάμβανε υπόψη τις προηγούμενες απαιτήσεις της Ρωσίας. Τόνισε ότι το Κίεβο δεν δείχνει σοβαρή δέσμευση για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων.

Από την πλευρά του ο Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του στο twitter ενημέρωσε για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο σημειώνοντας ότι κατά τη συνομιλία τους τόνισε στον Βλαντίμιρ Πούτιν την επείγουσα ανάγκη να σταματήσει ο αδελφοκτόνος πόλεμος ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. “Κάλεσα για άμεση κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση του ρωσικού στρατού. Συητήθηκαν οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η προστασία της ζωής των πολιτών είναι απόλυτη προτεραιότητα” έγραψε ο Μισέλ και πρόσθεσε: “Η ΕΕ είναι ενωμένη στην καταδίκη της επιθετικότητας της Ρωσίας, απαντώντας με ισχυρές κυρώσεις και παρέχοντας περαιτέρω υποστήριξη στην Ουκρανία.

