Πόλεμος στην Ουκρανία: “Παράθυρο” για συμβιβασμό στις διαπραγματεύσεις – Συνεχίζονται την Τετάρτη οι συνομιλίες

Αισιόδοξοι είναι οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας ότι άνοιξε παράθυρο συμβιβασμού στις συνομιλίες με τη Ρωσία, ενώ ο πόλεμος στη χώρα συνεχίζεται για 20ή ημέρα.

Κορυφαίος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε απόψε ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου ήταν πολύ δύσκολες, αλλά υπογράμμισε ότι υπήρχε “σίγουρα περιθώριο για συμβιβασμό”.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι υπήρχαν ουσιαστικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Συμπλήρωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη.

We’ll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022