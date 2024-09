Πούτιν: Λαμπρή τελετή υποδοχής του Ρώσου προέδρου στη Μογγολία – Το ένταλμα σύλληψής του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον Μογγόλο πρόεδρο Ουχναγκίν Χουρελσούχ, σε μια εντυπωσιακή τελετή που έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία του Ουλάν-Μπατόρ, όπως φάνηκε από τις εικόνες που προβλήθηκαν από τα επίσημα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Πούτιν βρίσκεται στη γειτονική Μογγολία για επίσημη επίσκεψη, την πρώτη που πραγματοποιεί σε χώρα μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) μετά την έκδοση απ’ αυτό το τελευταίο εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Τον Ρώσο ηγέτη, ο οποίος έφθασε χθες, Δευτέρα, το βράδυ στην πρωτεύουσα Ουλάν-Μπατόρ, υποδέχθηκε τιμητική φρουρά στο αεροδρόμιο και δεν συνελήφθη κατά την κάθοδό του από το αεροπλάνο, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο σημειώνει επίσης πως η επίσκεψη αυτή συνιστά εκ μέρους του Πούτιν πράξη ανοιχτής πρόκλησης έναντι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της εμπόλεμης Ουκρανίας, αριθμού δυτικών χωρών, καθώς και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχουν ζητήσει τη σύλληψή του.

🚨🇷🇺🇲🇳 JUST IN: President Putin was greeted with a red carpet welcome in Mongolia, after Ukraine demanded he be arrested upon arrival. pic.twitter.com/7CPwhmYyRx



Η μη σύλληψη του Πούτιν επικρίθηκε από την Ουκρανία ως πλήγμα κατά της δικαιοσύνης, όπως σχολίασε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Heorhiy Tykhyi. Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Μόσχα δεν ανησυχεί για οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με το ένταλμα, καθώς η Ρωσία είχε έναν «εξαιρετικό διάλογο» με τη Μογγολία και όλες οι πτυχές της επίσκεψης είχαν συζητηθεί εκ των προτέρων.

Τον Πούτιν υποδέχθηκε εχθές το απόγευμα (τοπική ώρα) ο μογγόλος ομόλογός του Ουχναγκίν Χουρελσούχ στην επιβλητική πλατεία Τζένγκις Χαν του Ουλάν-Μπατόρ, με μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία αντιπροσωπειών των δύο χωρών. «Οι σχέσεις με τη Μογγολία είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της εξωτερικής μας πολιτικής στην Ασία. Έχουν φθάσει σε υψηλό επίπεδο συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης», δήλωσε ο Πούτιν στον Χουρελσούχ.



Στρατιωτική μπάντα παιάνισε στρατιωτικά εμβατήρια και τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών ενώπιον των δύο ηγετών, που στέκονταν δίπλα σε μογγόλους στρατιώτες με παραδοσιακές στολές. Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών που προσπάθησε να ξεδιπλώσει μια ουκρανική σημαία πριν από την τελετή υποδοχής απομακρύνθηκε από την αστυνομία.

Mongolia probably has the worst geopolitical position in modern history, surrounded on all sides by the Russian and Chinese empires. So I want to commend the bravery of this small group of Mongolians who stood against Putin’s state visit pic.twitter.com/B5W78E6y22

— Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) September 3, 2024