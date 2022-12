Πόλεμος στην Ουκρανία: UAV χτύπησε δεξαμενή καυσίμων σε αεροπορική βάση στην περιφέρεια Κουρσκ

Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αεροπορική βάση στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων, δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ο Ρομάν Σταραβόιτ.

«Δεν υπήρξαν απώλειες. Η φωτιά έχει περιοριστεί. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται επιτόπου», ανέφερε ο κ. Σταραβόιτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Η περιφέρεια Κουρσκ γειτονεύει με την Ουκρανία.

An oil tanker caught fire near an airfield at #Kursk, #Russia as a result of a drone attack. Now there is a large-scale fire there. pic.twitter.com/rHVy7R9Frp

— NEXTA (@nexta_tv) December 6, 2022