Πόλεμος στην Ουκρανία: UAV έπληξαν αεροπορικές βάσεις στην Ρωσία

Η Ουκρανία έπληξε δυο στρατιωτικές βάσεις στην κεντρική Ρωσία, εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο κρατών, χρησιμοποιώντας τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται ουκρανό αξιωματούχο.

Τα πλήγματα δείχνουν τη «νέα βούληση» του Κιέβου «να μεταφέρει» τον πόλεμο στην καρδιά της Ρωσίας, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα.

Τα UAVs απογειώθηκαν από το ουκρανικό έδαφος. Τα πλήγματά τους κατέστρεψαν τουλάχιστον δύο αεροσκάφη σε μια από τις βάσεις και προκάλεσαν ζημιές σε αρκετά άλλα, κατά το δημοσίευμα των NYT.

Χθες βράδυ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πως εξαπολύθηκαν επιθέσεις εναντίον αεροπορικών βάσεων στην κεντρική Ρωσία. «Το καθεστώς του Κιέβου (…) αποπειράθηκε να καταφέρει πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σοβιετικού σχεδιασμού στην αεροπορική βάση Ντιαγκίλεβα στην περιφέρεια Ριάζαν και στην αεροπορική βάση Ένγκελς στην επαρχία Σαράτοφ», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σκοπός της ουκρανικής επιχείρησης ήταν να καταστρέψουν «ρωσικά αεροσκάφη μακράς εμβέλειας», που χρησιμοποιούνται στα πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, κατά την ίδια πηγή.

Πάντα κατά την εκδοχή του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, αν και τα UAVs αυτά αναχαιτίστηκαν από ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, συντρίμμια τους έπεσαν στις βάσεις, προκαλώντας εκρήξεις, σκοτώνοντας τρεις στρατιωτικούς, τραυματίζοντας άλλους τέσσερις και προκαλώντας «ελαφριές» ζημιές σε δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Satellite imagery of the russian airbase in #Ryazan and damage to russian Tu-22M3 strategic nuclear-capable bombers on the ground.

🔥 Engels 🇷🇺 airfield in the Saratov region was attacked by a UAV, — rosZMI.

On the morning of December 5, an unknown drone crashed on the runway of Engels-1 airfield. It damaged two missile-carrying bombers.

This is the same airfield from which the Tu-95s bomb Ukraine. pic.twitter.com/Cai9UAcY1R

— Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) December 5, 2022