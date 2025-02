Πόλεμος στην Ουκρανία: «Το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ είναι ιδανικό για το Κρεμλίνο» – Οι αντιδράσεις μετά την επικοινωνία του με τον Πούτιν

Η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε αρχικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και σε δεύτερο χρόνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να αρχίσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκάλεσε αίσθηση και έντονη ανησυχία, σχολιάζει το Politico.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, την ώρα που οι υποστηρικτές της αναμένουν διεθνή στήριξη για να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Οι δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ πυροδότησαν έντονη κριτική από Αμερικανούς πολιτικούς και Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία για την κατεύθυνση που ενδέχεται να πάρουν οι συνομιλίες με την Ρωσία.

Η δήλωση του Τραμπ ότι σκοπεύει να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο, χωρίς να αναφέρει προηγουμένως την Ουκρανία, θεωρήθηκε από πολλούς ως προδοτική κίνηση για τα συμφέροντα του Κιέβου και της Δύσης.

Κριτική από τους Δημοκρατικούς

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Άνταμ Σιφ, γνωστός επικριτής του Τραμπ και επικεφαλής κατήγορος στην πρώτη διαδικασία παραπομπής του, χαρακτήρισε τον Πρόεδρο «ένα εξαιρετικό διαπραγματευτή» – αλλά για το Κρεμλίνο.

«Σήμερα, ο Πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον εχθρό μας, την Ρωσία, προτού καλέσει τον σύμμαχό μας, την Ουκρανία», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ απέκλεισε την πιθανότητα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την αποκατάσταση της εδαφικής κυριαρχίας της.

Today, President Trump called our enemy, Russia, before calling our ally, Ukraine. Meanwhile, his Secretary of Defense, ruled out a future for Ukraine in NATO and a restoration of Ukrainian sovereignty over its own lands. Let’s not mince words about what this represents: a… — Adam Schiff (@SenAdamSchiff) February 12, 2025



Αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους ηγέτες

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, σε δήλωση εκ μέρους των χωρών της Γαλλίας, Πολωνίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, υπογράμμισε ότι «η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτες» κατά την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η ίδια τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της Ουκρανίας και την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας.

Ukraine’s independence and territorial integrity are unconditional. Our priority must now be strengthening Ukraine and providing robust security guarantees. In any negotiation, Europe must have a central role. Our Weimar+ statement ↓ pic.twitter.com/PfdvQ4UND1 — Kaja Kallas (@kajakallas) February 12, 2025



Ο Πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Εσθονικού Κοινοβουλίου, Μάρκο Μίκελσον, προειδοποίησε ότι η ημέρα αυτή μπορεί να περάσει στην ιστορία ως «μια σκοτεινή ημέρα για την Ευρώπη», καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν τη μοίρα τους στα χέρια τους.

Today might go down in history as a dark day for Europe. It now depends on European leaders to finally recognize that we must take our fate into our own hands – right now. — Marko Mihkelson (@markomihkelson) February 12, 2025

Η πολυπόθητη ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας δεν πρέπει να επιβληθεί, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς σε συνέντευξή του στο Politico, που δημοσιεύθηκε σήμερα, και σημείωσε ότι οποιαδήποτε λύση στη σύγκρουση πρέπει να περιλαμβάνει και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία λύση που να μην περιλαμβάνει και τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Σολτς. «Το καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει επιβαλλόμενη ειρήνη», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Τραμπ και η στάση του Κιέβου

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να συναντήσει τον Πούτιν «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον» στην Σαουδική Αραβία, για την πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή του. Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η επιστροφή όλων των εδαφών της Ουκρανίας είναι «απίθανη», προσθέτοντας όμως ότι «μερικά από αυτά θα επιστρέψουν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι «μαζί με τις ΗΠΑ, καθορίζουμε τα επόμενα βήματα για να σταματήσουμε τη ρωσική επιθετικότητα και να εξασφαλίσουμε μια διαρκή, αξιόπιστη ειρήνη».

I had a long and detailed conversation with President Trump. I appreciate his genuine interest in our shared opportunities and how we can bring about real peace together. We discussed many aspects—diplomatic, military, and economic—and President Trump informed me about what… pic.twitter.com/flmigxqtbl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025



Αναφέρθηκε επίσης στις συνομιλίες του με τον Τραμπ και τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τονίζοντας ότι συμφώνησαν να παραμείνουν σε επικοινωνία και να προγραμματίσουν μελλοντικές συναντήσεις, που αφορούν τα ορυκτά της Ουκρανίας.

Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε αργότερα εάν η Ουκρανία θα πρέπει να έχει ίσο ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι «είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση» και προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία πρέπει να κάνει ειρήνη. Δεν ήταν ένας καλός πόλεμος για να εμπλακούμε».

Αντιδράσεις και από άλλους διεθνείς ηγέτες

Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε «μια δίκαιη ειρήνη», ενώ επανέλαβε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι μαζί με τις ΗΠΑ για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις.

All we need is peace. A JUST PEACE. Ukraine, Europe and the United States should work on this together. TOGETHER. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 12, 2025



Η Αμερικανίδα βουλευτής Μαρκί Κάπταρ χαρακτήρισε την Ουκρανία «την γραμμή άμυνας για την ελευθερία στην ήπειρο της Ευρώπης» και τόνισε ότι ο Ζελένσκι πρέπει να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της χώρας του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, που διατηρήσει στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο, υποδέχτηκε με θετική διάθεση την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν. «Ζούμε στη σκιά του πολέμου για τρία χρόνια και ελπίζαμε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε. Σήμερα [χθες], με την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, έγινε ένα μεγάλο βήμα στο να πραγματοποιηθεί αυτή η ελπίδα», δήλωσε.

Η υποψήφια πρωθυπουργός του Καναδά και διαχρονική επικρίτρια της Ρωσίας, Κριστία Φρίλαντ, δήλωσε ότι η Οτάβα «στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας» και ότι «το συμφέρον όλων των δημοκρατιών είναι να τη στηρίξουν». Προσέθεσε ότι η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ – κάτι που η Ουάσινγκτον αποκλείει.