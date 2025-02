Πόλεμος στην Ουκρανία: «Πυρετός» διπλωματικών κινήσεων για επίτευξη ειρήνης – Το ξεπάγωμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και ο αινιγματικός ρόλος της Κίνας

Σε μια διπλωματική κίνηση που μπορεί να αλλάξει τη δυναμική του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε την Τετάρτη (12/02) διαδοχικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με βασικό θέμα την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αυτή η πολυαναμενόμενη εξέλιξη, σηματοδοτεί την ανάδειξη του Αμερικανού Πρόεδρου σε βασικό ρόλο μεσολαβητή, διαμορφώνοντας ένα νέο πεδίο διαπραγματεύσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει, ενδεχομένως, σε μια ειρηνευτική λύση, ή τουλάχιστον σε μια νέα φάση των αμερικανορωσικών σχέσεων.

Η συνομιλία του Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, αναδεικνύει μια σημαντική αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, η Ουάσινγκτον και το Κρεμλίνο φαίνεται να αναζητούν κοινό έδαφος για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η «ιδιαίτερα παραγωγική» συζήτηση του με τον Πούτιν επικεντρώθηκε στην ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος και για το μεγάλο όφελος που «θα έχουν κάποια στιγμή από τη συνεργασία» τους.

«Όπως συμφωνήσαμε και οι δύο, θέλουμε να σταματήσουμε τα εκατομμύρια των θανάτων που συμβαίνουν στον πόλεμο Ρωσίας/Ουκρανίας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι συμφώνησαν να εργαστούν «πολύ στενά», ενώ αποφασίστηκε η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντίστοιχων ομάδων τους.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά και περιλάμβανε συζητήσεις για τη Μέση Ανατολή, το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ.

«Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ να επισκεφθεί τη Μόσχα», ανέφερε επίσης ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι «εκφράστηκε η ετοιμότητα να υποδεχθούμε Αμερικανούς αξιωματούχους στη Ρωσία για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, του ουκρανικού ζητήματος».

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέφθηκε τη Ρωσία ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα το 2013, όταν συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής της G20. Ο Πούτιν επισκέφθηκε για τελευταία φορά τις ΗΠΑ το 2015, για να συμμετάσχει σε συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών.

Μετά την επικοινωνία του με τον Πούτιν, ο Τραμπ συνομίλησε και με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας ότι η συζήτηση «πήγε πολύ καλά» και πως ο Ζελένσκι επιθυμεί επίσης ειρήνη, «όπως και ο Πούτιν».

«Είμαι αισιόδοξος ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης θα είναι θετικά. Είναι ώρα να σταματήσει αυτός ο γελοίος πόλεμος, όπου έχουν σημειωθεί μαζικοί και απολύτως αχρείαστοι θάνατοι και καταστροφή. Ο Θεός να ευλογεί τους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας!», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε μέσω X: «Είχα μια ουσιαστική συνομιλία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία. Μαζί με τις ΗΠΑ, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα για να σταματήσουμε τη ρωσική επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε μια διαρκή, αξιόπιστη ειρήνη. Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, ας το κάνουμε».

