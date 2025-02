Ουκρανία: Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι για όσα συζήτησε με τον Πούτιν – «Μαζί σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι είχε μια «ουσιαστική συζήτηση» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν για την επίτευξη ειρήνης, τη συνεργασία τους για τις διαπραγματεύσεις, που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου, «και τις τεχνολογικές ικανότητες» της χώρας του.

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ για το ενδιαφέρον του σχετικά με το τι μπορούμε να επιτύχουμε μαζί», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ μοιράστηκε λεπτομέρειες από την πρόσφατη συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαράζουμε τα επόμενα βήματα για να σταματήσουμε τη ρωσική επιθετικότητα και να εξασφαλίσουμε μια διαρκή, αξιόπιστη ειρήνη», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ας το κάνουμε».

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν περαιτέρω επαφές και να προγραμματίσουν επικείμενες συναντήσεις.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025