Πόλεμος στην Ουκρανία: “Οι Ρώσοι βομβάρδισαν μαιευτήριο στη Μαριούπολη” – Το βίντεο του Ζελένσκι

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν παιδιατρικό νοσοκομείο και μαιευτήριο στη Μαριούπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση από το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Facebook, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναρτά στον λογαριασμό του στο twitter βίντεο από το εσωτερικό του νοσοκομείου.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι παιδιά είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια.

“Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Θηριωδία! Για πόσο ακόμη ο κόσμος θα είναι συνένοχος, αγνοώντας τον τρόμο; Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχεις δύναμη αλλά φαίνεται να χάνεις την ανθρωπιά” γράφει στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για απαγόρευση πτήσεων.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή νεκρούς ακόμη, ενώ το Reuters όπως και τα διεθνή Μέσα δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την πληροφορία για το ρωσικό χτύπημα κατά του νοσοκομείου.

A children’s hospital was bombed in #Mariupol. An air bomb was dropped on it.

Wounded and dead children are now being pulled out of the rubble.#Putin must pay for it! pic.twitter.com/Zkvvr5ky1b

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 9, 2022