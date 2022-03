Ουκρανία: Οι influencers που έγιναν μαχητές – Πώς το Κίεβο κερδίζει τη μάχη στα social media

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στον πόλεμο δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης και του συνεχιζόμενου συριακού εμφυλίου πολέμου, διάφορα κόμματα τα χρησιμοποίησαν για να οργανώσουν διαδηλώσεις και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη υπέρ τους. Πολλοί χαρακτηρίζουν τον πόλεμο ως τον “πρώτο πόλεμο του TikTok“, καθώς κάθε λεπτό του καταγράφεται και δημοσιεύεται.

Η διαφορά σήμερα έγκειται σε ένα νέο είδος αφήγησης. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι κουβαλούν ένα κινητό τηλέφωνο και καταγράφουν τακτικά τις μέρες τους σε διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο πόλεμος έχει γίνει ένα θέμα, όπως όλα τα άλλα.

Οι νέοι χρησιμοποιούν τα δικά τους emoji και “αργκό” εκφράσεις για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε πραγματικό χρόνο. Εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ορισμένοι Ουκρανοί influencers – κάποτε πιο γνωστοί για τα…μαθήματα ομορφιάς παρά για τις πολιτικές τους θέσεις – έχουν μετατραπεί σε μαχητές της αντίστασης.

Η Anastasiia Lenna, Μις Ουκρανία 2015, εγκατέλειψε τα λαμπερά της φορέματα και τώρα εμφανίζεται στον λογαριασμό της στο Instagram με στρατιωτικό εξοπλισμό, κρατώντας ένα πολυβόλο και προτρέποντας τους συμπατριώτες της να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

H καλλονή Ουκρανή δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να κάνει σκοποβολή και δηλώνει με νόημα: “Προπόνηση. Οι εισβολείς θα πεθάνουν στη γη μας. Όλος ο κόσμος θα το δει αυτό”. Η Anastasia Lenna από την ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν σταματά να κάνει αναρτήσεις με τις οποίες δηλώνει πως στηρίζει την χώρα της και αναδημοσιεύει εκκλήσεις για βοήθεια στον ουκρανικό λαό.

Η τραγουδίστρια Nadya Dorofeeva, η οποία έχει 5 εκατομμύρια followers, έχει σταματήσει να δημοσιεύει φωτογραφίες από ιδιωτικές παραλίες και πριβέ πάρτι. Εμφανίστηκε δακρυσμένη στον λογαριασμό της για να ζητήσει τον τερματισμό των μαχών.

«Μένω στην Ουκρανία, στο Κίεβο! Ζητώ από όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να μην πανικοβάλλονται, να μείνουν ενωμένοι και να διαβάζουν μόνο επίσημες πηγές! Και να υποστηρίζετε ο ένας τον άλλον όπως ποτέ άλλοτε!» έγραψε δίπλα σε αυτή τη φωτογραφία.

Ο Andriy Khlyvniuk, τραγουδιστής των Boombox, ενός από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα της Ουκρανίας, κέρδισε την προσοχή τραγουδώντας έναν παραδοσιακό ύμνο με το τουφέκι στον ώμο του. Ο σταρ εγκατέλειψε την περιοδεία του στις ΗΠΑ για να πολεμήσει.

Οι ηγέτες της Ουκρανίας έχουν επίσης συνειδητοποιήσει ότι ο πόλεμος διεξάγεται στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, μέχρι πρόσφατα, η Ρωσία ήταν “μάστορας” στην τέχνη της παραπληροφόρησης με τη βοήθεια στρατών των τρολ που ήταν υπέρ του Κρεμλίνου. Από την έναρξη της επίθεσης της Μόσχας, βίντεο και δημοσιεύσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο, προκαλώντας παγκόσμια συμπάθεια για την Ουκρανία.

Ο λογαριασμός του στο Twitter έχει αυξηθεί από 300.000 σε 5 εκατομμύρια ακόλουθους μέσα σε λίγες μέρες. Στο instagram ο Ζελένσκι έχει πλέον 15,3 εκατομμύρια ακολούθους.

Η σύζυγος του Προέδρου της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, την 1η Μαρτίου είχε 1,9 εκατ. ακολούθους στο instagram, ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει τα 2,4 εκατομμύρια.

Ο πρώην κωμικός που έγινε αρχηγός κράτους εμφανίστηκε σε εξωτερικούς χώρους μεταξύ των πολιτών του Κιέβου – σε πλήρη αντίθεση με τις φωτογραφίες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν που κρατά αποστάσεις ακόμη και από τους πιο έμπιστους συμβούλους του.

Ο Ζελένσκι απευθύνεται σχεδόν καθημερινά στους Ουκρανούς και σε όλο τον κόσμο, προτρέποντάς τους να συνεχίσουν να αντιστέκονται. Αντίθετα, ο Πούτιν εμφανίζεται απόμακρος, καθισμένος σε ένα κωμικά μακρόστενο τραπέζι ή συνοδευόμενος από μερικούς αξιωματικούς που στέκονται μακριά του.

Για να ελέγξει την κοινή γνώμη στη Ρωσία, ο Πούτιν απέκλεισε την πρόσβαση στο Facebook και περιόρισε την πρόσβαση στο Twitter. Έχει επίσης υπογράψει νόμο που απαγορεύει τη χρήση της λέξης «πόλεμος» σε σχέση με τις ρωσικές ενέργειες στην Ουκρανία και τιμωρεί όποιον δημοσιεύει «ψευδείς πληροφορίες» με φυλάκιση έως και 15 ετών.

Η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησε επίσης να ενορχηστρώσει μια εκστρατεία υποστήριξης για την εισβολή. Σύμφωνα με το Reddit, δεκάδες Ρώσοι influencers έχουν δημοσιεύσει παρόμοια βίντεο στα οποία επαναλαμβάνουν τους αβάσιμους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου για “γενοκτονία στο Ντονμπάς κατά των φιλορώσων αυτονομιστών”.

