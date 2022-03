Ουκρανία: Επίθεση σε πυρηνικό ερευνητικό κέντρο στο Χάρκοβο

Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν επίθεση εναντίον μιας πυρηνικής ερευνητικής εγκατάστασης στην πόλη Χάρκοβο, ανέφερε σε ανάρτηση στο twitter το ουκρανικό κοινοβούλιο.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv

“It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation,” — State Nuclear Regulatory Inspectorate.

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 26, 2022