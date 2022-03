Πόλεμος στην Ουκρανία: Αντίθετος ο Όλαφ Σολτς σε ενδεχόμενο ενεργειακό εμπάργκο στη Ρωσία

Ο Όλαφ Σολτς επανέλαβε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενο εμπάργκο στην προμήθεια ενέργειας από τη Ρωσία ως κύρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, τόνισε ότι οι κυρώσεις πρέπει μεν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο, αλλά ταυτόχρονα να είναι και διαχειρίσιμες για την οικονομία των χωρών που τις επιβάλλουν, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος στην Ουκρανία «μπορεί να μην είναι μια σύντομη υπόθεση».

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε ο Σολτς στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των Συνόδων Κορυφής του ΝΑΤΟ και της G7 που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. «Το ίδιο ισχύει και για πολλά άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ, των οποίων η εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια είναι ακόμη μεγαλύτερη. Κανείς δεν πρέπει να υποστεί μόνος τις επιπτώσεις υπό αυτή την έννοια», πρόσθεσε ο καγκελάριος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια το συντομότερο δυνατό. Εκτίμησε μάλιστα ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος για περισσότερες χώρες προέλευσης ενέργειας, το αποτέλεσμα θα ισοδυναμούσε με ενεργειακό εμπάργκο κατά της Μόσχας.

«Πρέπει να αγοράζουμε ενέργεια από φίλους και όχι από εχθρούς, διαφορετικά χρηματοδοτούμε τον πόλεμο», δήλωσε από την πλευρά της η κυρία Μέτσολα, η οποία πάντως παραδέχθηκε ότι δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε θέση να απεξαρτηθούν από τις ρωσικές εισαγωγές. «Η πράσινη ατζέντα όμως δεν είναι πλέον μόνο θέμα κλίματος, αλλά και ασφάλειας», συμπλήρωσε.

Unprecedented times need an unprecedented response.

Local communities & ordinary citizens have opened their homes & hearts in an impressive way. Now it’s time for 🇪🇺 to step up assistance to Ukrainians fleeing from war & to countries at receiving end.

We can and we must do it. pic.twitter.com/Ldj5ygm0vW

— Roberta Metsola (@EP_President) March 22, 2022