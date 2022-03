Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα μόνο εάν απειλείτο η ίδια η ύπαρξή της, λέει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο διεμήνυσε πως η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα μόνο εάν υπήρχε απειλή για την ίδια της την ύπαρξη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 27η ημέρα.

Η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα μόνο εάν απειλείτο η ίδια η ύπαρξή της, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται το ρωσικό Tass.

Ο Πεσκόφ είπε ότι ο βασικός στόχος του ρωσικού στρατού στη Μαριούπολη είναι να εκκαθαρίσει τις «εθνικιστικές μονάδες». Επέμεινε ότι όλα πάνε βάσει του αρχικού σχεδίου και ότι κανείς δεν πίστευε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» (όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο) στην Ουκρανία θα διαρκούσε μόνο δυο μέρες.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τις τελευταίες ώρες μέσα στη Μαριούπολη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο ρεπόρτερ Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζακ Ντετς, με ανάρτησή του στο Twitter γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Άμυνας των ΗΠΑ, οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν τη Μαριούπολη και να καθηλώσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στο Ντονμπάς.

NEW: Russian forces are now inside Ukraine’s besieged city of Mariupol, including separatist forces that came from the Donbas region: senior U.S. defense official

NEW: Russia is attempting to capture the besieged city of Mariupol in an effort to pin down Ukrainian troops in the Donbas to prevent them from reinforcing cities, such as Kyiv: senior U.S. defense official

