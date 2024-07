Ποιος είναι ο διοικητής της Χεζμπολάχ που το Ισραήλ επιχείρησε να σκοτώσει – Οι φόβοι μετά την επίθεση και ο ρόλος του Ιράν

Η στοχευμένη επίθεση που πραγματοποίησε απόψε (30/07/24) το Ισραήλ στην νότια Βηρυτό, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός ευρύ κύκλου εχθροπαξιών με την σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο και φυσικά νέο κύκλο αιματοχυσίας, ο οποίος όμως θα ήταν βαρύς και για την ισραηλινή πλευρά.

Καθώς το Ισραήλ είναι σε πλήρη πόλεμο με την Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023, οι διακηρυγμένοι στόχοι του οποίου (εξουδετέρωση της οργάνωσης και απελευθέρωση των ομήρων από την τρομοκρατική επίοθεση στις 7 Οκτωβρίου) δεν έχουν επιτευχθεί, η χώρα είναι κουρασμένη και ηθικά και οικονομικά. Αλλά είναι και διχασμένη, όπως δείχνουν οι εικόνες χάους έξω από τις στρατιωτικές βάσεις με συμπλοκές αστυνομικών, στρατιωτών και ακροδεξιών πολιτών, όπως και οι διαδηλώσεις Ισραηλινών για τον τερματισμό του πολέμου, με απελευθέρωση των ομήρων.

Ταυτοχρόνως το Ισραήλ χάνει σταδιακά την υποστήριξη των συμμάχων του και βασικά της Ουάσινγκτον, με πάνδημο πλέον το αίτημα να τελειώσει τον πόλεμο στην Λωρίδα της Γάζας. Το πολύνεκρο πλήγμα στα υψίπεδα του Γκολάν το Σάββατο από την Χεζμπολάχ, σε άλλες συνθήκες θα προκαλούσε σφοδρή πολεμική αντίδραση από το Ισραήλ.

Καθώς οι ΗΠΑ επί δύο ημέρες επιδιώκουν να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το Ισραήλ επιτέθηκε αργά το απόγευμα σήμερα (30/07/24) στην Νότια Βηρυτό και παραδέχτηκε ότι στόχος ήταν ο ιθύνων νους της επίθεσης στο Μαζντά Σαμς. Το στέλεχος της Χεζμπολάχ που σχεδίασε την επίθεση στο Γκολάν με τους 12 νεκρούς. Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε πλήξει κιμπούτς στο Βόρειο Ισραήλ κι ένας άνδρας είχε σκοτωθεί.

Το ισραηλινό χτύπημα είχε στόχο έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού κι έγινε το σούρουπο της Τρίτης, όπως δήλωσε αρχικά ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου, προσθέτοντας ότι η τύχη του διοικητή παραμένει ασαφής.

Εκείνη την στιγμή δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ. Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε και ένα σύννεφο καπνού φαινόταν να υψώνεται πάνω από τα νότια προάστια – προπύργιο της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ – περίπου στις 19:40 (1640 GMT), δήλωσε μάρτυρας στο Reuters.

Το κρατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή γύρω από το Συμβούλιο Σούρα της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέικ της πρωτεύουσας.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν στην συνέχεια ότι πράγματι επιτέθηκαν για να σκοτώσουν τον συγκεκριμένο αξιωματούχο. «Οι IDF πραγματοποίησαν στοχευμένη επίθεση στη Βηρυτό, κατά του διοικητή που ευθύνεται για τη δολοφονία των παιδιών στο Majdal Shams και τη δολοφονία πολλών άλλων ισραηλινών πολιτών.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αλλαγές στις αμυντικές κατευθυντήριες γραμμές της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Εάν γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές, θα κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση», καταλήγει η ανακοίνωση των IDF.

Η Βηρυτός βρίσκεται εδώ και ημέρες σε αναμμένα κάρβουνα ενόψει μιας αναμενόμενης ισραηλινής επίθεσης σε αντίποινα για το πλήγμα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, με τους 12 νεκρούς, εκ των οποίων 10 ήταν παιδιά.

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM

— Israel Defense Forces (@IDF) July 30, 2024