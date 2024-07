Ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό: Στόχος διοικητής της Χεζμπολάχ – Μία νεκρή, 7 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε στη συνοικία Dahieh της νότιας Βηρητού που αποτελεί προπύργιο της φιλο-ιρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η επίθεση ήταν στοχευμένη κατά του διοικητή της Χεζμπολάχ που «ευθύνεται» για την προχθεσινή επίθεση με ρουκέτα στα Υψίπεδα του Γκολάν.

«Στόχος ήταν ο διοικητής της Χεζμπολάχ που ευθύνεται για τη δολοφονία παιδιών και επιπλέον Ισραηλινών αμάχων στο Majdal Shams», σύμφωνα με ανάρτηση του IDF.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ.

Breaking: Israel carries out a targeted strike against one of the leading Hezbollah terrorists – Fuad Shukr -in the Dahieh Suburb (Hezbollah stronghold) in Beirut. pic.twitter.com/bKMCjvibxU — David Collier (@mishtal) July 30, 2024

BREAKING!

🚨 ELIMINATED!

Hezbollah n. 2, Fuad Shukr, was just eliminated in a direct strike on an apartment in Beirut, Lebanon

Well done, IDF! 💪 pic.twitter.com/o87l28IJAG — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) July 30, 2024

🔴#SONDAKİKA İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı vurdu. Bina tamamen yıkıldı. pic.twitter.com/Ubui68GpNy — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) July 30, 2024

An Israeli strike targets a senior Hezbollah commander in Beirut’s southern suburbs, days after #Israel said it would retaliate over a deadly attack on the annexed Golan Heights blamed on the Iran-backed group. #Lebanon Read more: https://t.co/mEF6yt5klX pic.twitter.com/pMdywVf8CK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 30, 2024

Σύμφωνα με τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, στόχος ήταν ο Μουχσίν Σουκρ, γνωστός και με το όνομα Φουάντ Σουκρ, ο επικεφαλής του επιχειρησιακού βραχίονα της Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις στον Φουάντ Σουκρ από το 2015. Δύο πηγές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι είναι ζωντανός.

initial reports of the killing of Fuad Shukr, Hezbollah’s top military official and Nasrallah’s military adviser pic.twitter.com/IVtvg6sg9f — Ph.Gritti (@Philipp27960841) July 30, 2024

Δημόσια μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Άλλη πηγή, προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς.