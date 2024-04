Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Πύραυλοι του Ισραήλ έπληξαν στρατιωτική βάση στο Ιράν

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση, ότι πύραυλοι που εκτόξευσαν αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν εγκατάσταση στο Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Επίσης εκρήξεις έχουν αναφερθεί στη Συρία και στο Ιράκ.

Όπως ανάρτησε στο X ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο το Ισφαχάν φιλοξενεί την αεροπορική βάση Khatami και βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης.

Isfahan is home to Khatami Air Base and is located northeast of the city

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν, αλλά ο λόγος ήταν άγνωστος. «Η αιτία αυτών των ήχων είναι ακόμη άγνωστη και οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να διευκρινιστούν οι ακριβείς λεπτομέρειες του περιστατικού» αναφέρει το πρακτορείο.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα πως επιφυλάσσεται «του δικαιώματός να αμυνθεί» έναντι του Ιράν, μετά την ιρανική επίθεση του σαββατοκύριακου με πάνω από 350 drones και πυραύλους που εξαπολύθηκαν εναντίον της ισραηλινής επικράτειάς, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε εν πτήσει.

Δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε για τα μέσα, ούτε την ημερομηνία, ούτε τους στόχους ενδεχόμενης επιχείρησης ανταπόδοσης.

🚨 BREAKING: IRAN CLEARS AIRSPACE AFTER ISRAELI STRIKE

Iran has promised an intense and brutal response to any attack on Iranian soil by Israel.

Tonight, multiple reports and U.S. officials have confirmed that the IDF has hit a site inside of Iran.

Moments later, Iran cleared… https://t.co/NAdMHqQ4pZ pic.twitter.com/9doY6ZTqOJ

