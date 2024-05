ΗΠΑ: Εφιαλτικές στιγμές σε σχολείο στο Κολοράντο – Καρέ – καρέ η προσπάθεια 33χρονου τρανς να αρπάξει μαθητή

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν μαθητές σε δημοτικό σχολείο στο Κολοράντο των ΗΠΑ. Ένας 33χρονος τρανς επιχείρησε να αρπάξει ένα παιδί, το οποίο έπαιζε στο προαύλιο του σχολείου και η τρομακτική στιγμή έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Στο βίντεο φαίνεται ο Σόλομον Κάλιγκαν, ο οποίος τρέχει προς το μέρος των παιδιών που παίζουν αμέριμνα με μια κουβέρτα. Τρομαγμένα τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν, «άγνωστος, κίνδυνος».

Ο Κάλιγκαν κατάφερε να πετάξει την κουβέρτα σε ένα παιδί και να το εγκλωβίσει προς στιγμή, όμως έχασε την ισορροπία του και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αρπαγή.

Ο Κάλιγκαν συνελήφθη σε μικρή απόσταση και κατηγορείται για απόπειρα απαγωγής.

Όπως είπε στους αστυνομικούς το παιδί που σχεδόν έπεσε θύμα απαγωγής ο 33χρονος μύριζε αλκοόλ και είχε λευκή σκόνη στο πρόσωπό του.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

NEW: Transgender s*x offender attempts to kidnap a young boy during recess at his elementary school

Solomon Galligan, 33, was caught on camera entering Black Forest Hills Elementary School in Aurora, Colorado, around 2;20 pm on April 22, according to Aurora Police

Parents saw… pic.twitter.com/BSr3muUuVI

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) May 1, 2024