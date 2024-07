Ισραήλ: Ένας νεκρός από μαζική πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ – «Μαραθώνιος» των ΗΠΑ για να προλάβουν γενικευμένα αντίποινα

Ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε από πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ σε κιμπούτς στο βόρειο Ισραήλ το απόγευμα της Τρίτης, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν λιβανέζικης οργάνωσης μετά τη φονική επίθεση με ρουκέτες στα Υψίπεδα του Γκολάν το Σαββατοκύριακο.

Ο νεκρός πολίτης είναι 30 ετών και βρισκόταν στο κιμπούτς HaGoshrim στην Άνω Γαλιλαία, το οποίο δέχτηκε την σημερινή επίθεση. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι έβαλε εναντίον ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών που μπήκαν στον λιβανέζικο εναέριο χώρο. Η Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι ανάγκασε τα πολεμικά αεροσκάφη να επιστρέψουν στον ισραηλινό ενάεριο χώρο. Το Ισραήλ δεν επιβεβαίωσε την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

There’s at least 1 person injured in the rocket impact in HaGoshrim. pic.twitter.com/JntUojNCU2

JUST IN: Hezbollah launched some 20 rockets towards Kiryat Shmona & its vicinity.

Οι IDF ( ο ισραηλινός στρατός) ανακοίνωσε ότι κατά την επίθεση που έκανε η Χεζμπολάχ το απόγευμα εκτοξεύθηκαν 10 ρουκέτες από τον Λίβανο και οι περισσότερες αναχαιτίστηκαν από το σύστημα πυραυλικής άμυνας Iron Dome. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, λέγοντας ότι είχε εκτοξεύσει δεκάδες ρουκέτες σε κοντινή στρατιωτική βάση.

Ο στρατός δήλωσε ότι βομβάρδισε το σημείο εκτόξευσης με πυροβολικό, ενώ νωρίτερα, μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν μια τοποθεσία της Χεζμπολάχ στο Τζιμπτσίτ του νότιου Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν 7 θέσεις της Χεζμπολάχ σε 7 περιοχές στο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Λίβανος προετοιμάζεται για αντίποινα από το Ισραήλ μετά την επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ το Σάββατο, από την οποία σκοτώθηκαν 12 παιδιά και έφηβοι σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Χεζμπολάχ για την επίθεση με ρουκέτες, αν και η οργάνωση, η οποία παραδέχθηκε ότι εκτόξευσε πυραύλους στην περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση, αρνήθηκε την ευθύνη για το συγκεκριμένο πολύνεκρο πλήγμα.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των αεροπορικών εταιρειών που ακύρωσαν πτήσεις προς τη Βηρυτό συνέχισε να αυξάνεται, με τους διεθνείς αερομεταφορείς να προσπαθούν να μείνουν μακριά από την περιοχή, όπου όπως όλα δείχνουν η βία μπορεί να κλιμακωθεί ανά πάσα στιγμή.

BREAKING: Hezbollah just shot rockets and m*rdered another Israeli. 30 years old from HaGoshrim.

Few days ago, Hezbollah m*rdered 12 Israeli children who were playing football. Israel hasn’t even reacted yet.

I’m not sure you, Western people, get it.

While USA is trying to… pic.twitter.com/1VNWEvPwQN

