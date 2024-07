Ισραήλ: Σκηνές χάους μετά τις συλλήψεις στρατιωτών για κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατούμενου – Εισβολή ακροδεξιών σε στρατόπεδα

Πρωτοφανείς σκηνές χάους καταγράφονται στο Ισραήλ, καθώς στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πολίτες συγκρούονται σχεδόν σε κάθε ευκαιρία, μετά την είδηση ότι εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες συνελήφθησαν από την στρατονομία ως ύποπτοι για τη σοβαρή (και σεξουαλική) κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου στη στρατιωτική βάση Σντε Τιμάν. Όχλος ακροδεξιών εισέβαλε και σε αυτή , αλλά και σε μία άλλη βάση, και ήρθαν στα χέρια με τους στρατιώτες.

Οι «σκηνές χάους και αναρχίας», με συμπλοκές μεταξύ αστυνομίας, στρατιωτικών και πολιτών συνεχίστηκαν και σήμερα, ενώ η χώρα είναι στα πρόθυρα του πολέμου και με την Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορά της. Οι εξελίξεις σήμερα φάνηκε να αποκτούν πολιτικές προεκτάσεις. Χθες το μεσημέρι ξέσπασε ένταση και συμπλοκές, έπειτα από έφοδο αξιωματικών της ισραηλινής στρατονομίας στη βάση Σντε Τιμάν στο νότιο Ισραήλ για να συλληφθούν οι ύποπτοι Ισραηλινοί στρατιώτες.

🇮🇱 – Dozens of Israeli demonstrators storm the military police headquarters, where soldiers from the Sde Timan detention center are being investigated due to their mass rape and sexual abuse of Palestinian prisoners. pic.twitter.com/WldhCfkEgf — Uncensored News (@Uncensorednewsw) July 29, 2024

Σκληροπυρηνικά μέλη της ισραηλινής ακροδεξιάς και ακροδεξιών βουλευτών και υπουργών αντέδρασαν αμέσως και έφτασαν έξω από τη βάση για να διαδηλώσουν. Η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε και οι διαδηλωτές εισέβαλαν στη βάση προκαλώντας επεισόδια. Οι ύποπτοι στρατιώτες προέβαλαν αντίδραση στα μέλη της στρατονομίας. Ορισμένοι αντιστάθηκαν στη σύλληψη και ταμπουρώθηκαν στις εγκαταστάσεις.

🚨🇮🇱 Hebrew Broadcasting Corporation: Clashes in the Sde Teman camp in the Negev between investigators and soldiers from a unit accused of abusing prisoners. Soldiers accused of abusing prisoners in the Sde Timan camp refuse to cooperate with the military police. pic.twitter.com/nUaayPyReR — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) July 29, 2024

Μέλη του ακροδεξιού κόμματος του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμά Μπεν Γκβιρ ανακοίνωσαν ότι πήγαν στο Σντε Τιμάν για να διαμαρτυρηθούν για την κράτηση των στρατιωτών. «Το θέαμα αξιωματικών της στρατονομίας να έρχονται να συλλαμβάνουν τους καλύτερους ήρωές μας στο κέντρο κράτησης του Σντε Τιμάν δεν είναι τίποτα λιγότερο από ντροπιαστικό. Συνιστώ στον υπουργό Άμυνας, στον αρχηγό του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού (IDF) και στις στρατιωτικές αρχές να στηρίξουν τους πολεμιστές μας και να μάθουν από τον τρόπο λειτουργίας της σωφρονιστικής υπηρεσίας: η ελαφρά μεταχείριση των τρομοκρατών έχει τελειώσει. Οι στρατιώτες πρέπει να έχουν την πλήρη υποστήριξή μας», είπε.

Άλλο μέλος της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς τόνισε ότι οι διαμαρτυρίες κατά των συλλήψεων των στρατιωτών «είναι δικαιολογημένες και τις υποστηρίζω με όλη μου την καρδιά».

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, στρατηγός Χέρτζι Χαλεβί, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσοκ καταδίκασαν τις ταραχές έξω από τη βάση Σντε Τιμάν και απήυθυναν έκκληση για ηρεμία. Ωστόσο οι εκκλήσεις τους δεν εισακούστηκαν και ένας όχλος συγκεντρώθηκε αργά το βράδυ έξω από τη βάση Μπεϊτ Λιντ, επιχειρώντας να εισβάλει και σε αυτή.

🧵1/📺🇵🇸🇮🇱 PARALYZED: Jewish demonstrators broke into the Beit Lid Military Base and Court Complex today to protest the arrest of 9 Israelis who gang-raped a Palestinian prisoner to the point of paralysis. This is one of the purest examples of jewish supremacy imaginable: “how… pic.twitter.com/c8nfezcP08 — Sam Parker-ucas Gage🇺🇲 (@SamParkerSenate) July 30, 2024

Χθες το βράδυ, μετά το Σντε Τιμάν δεκάδες διαδηλωτές πήγαν στη βάση Μπέιτ Λιντ στο κεντρικό Ισραήλ, όπου οι στρατιώτες προσήχθησαν για να ανακριθούν. Και σε αυτή τη βάση διαδηλωτές εισέβαλαν. Ορισμένοι από αυτούς φορούσαν στρατιωτικές στολές και φαινόταν να ήταν οπλισμένοι. Η αστυνομία έφτασε και έδιωξε τους διαδηλωτές μέσω βίαιων συμπλοκών, αλλά δεν έγιναν συλλήψεις.

Absolute Chaos now at Beit Lid Military Base in Central Israel. Soldiers and Police are being Totally Overwhelmed by Far-Right Demonstrators who have now broken into the Base and Military Court Complex. pic.twitter.com/lPY2LWB0MY — OSINTdefender (@sentdefender) July 29, 2024

Οι εισβολές στις βάσεις προκάλεσαν την οργισμένη καταδίκη του Χαλεβί, ο οποίος τόνισε ότι αυτές έβλαψαν τον στρατό και την ασφάλεια του Ισραήλ και τις πολεμικές επιχειρήσεις. Μπροστά στα περιστατικά, ανώτατοι αξιωματικοί του ισραηλινού Στρατού, συμπεριλαμβανομένου του Χαλεβί, αναγκάστηκαν να αναβάλουν κρίσιμες συζητήσεις για τις εχθροπραξίες στον βορρά στα σύνορα με το Λίβανο, όπου οι εντάσεις κλιμακώνονται, ενώ ορισμένες μονάδες στη Δυτική Όχθη μετακινήθηκαν προς τις βάσεις που σημειώθηκαν οι ταραχές.

Almost 24 hours since a vile ideology went into a frenzy over the belief that rape is permissible after soldiers were detained for a gang rape of a Palestinian. With more war crimes from the Sde Timan concentration camp still to be announced. But yet not a word from… https://t.co/z36VN2wCMC pic.twitter.com/NV9vXa3hbJ — 🍉 May I have a moment 🍉 (@mayihaveamoment) July 30, 2024

Ο υπουργός Άμυνας Γκάλαντ μάλιστα κάλεσε σήμερα τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να ανοίξει έρευνα κατά του Μπεν Γκβιρ για την εμπλοκή του στα επεισόδια. Ζήτησε επίσης από τον πρωθυπουργό να λάβει αποφασιστικά μέτρα κατά των μελών του κυβερνητικού συνασπισμού που οδήγησαν τους διαδηλωτές στις βάσεις, προειδοποιώντας ότι τα επεισόδια αποτελούν πλήγμα για την ασφάλεια της χώρας και τη διεθνή της θέση.

ماذا يمكن أن نسمي مجتمعاً يصطحب أطفاله في مظاهرات للدفاع عن مجموعة من الجنود الذين اغتصبوا بشكل جماعي فلسطينياً من غزة حتى أصيب بالشلل وفي حالة حرجة للغاية داخل مركز سديه تيمان؟

هناك دعوات تضامن أيضاً تنتشر على إنستغرام. أحد المغتصبين هو ضابط احتياط برتبة رائد شغل منصب قائد في… pic.twitter.com/HHYEKwYmcL — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 29, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας του στρατηγού Γιφάτ Τομέρ Γιερουσάλμι, Στρατιωτικού Γενικού Εισαγγελέα, μετά τα περιστατικά. Ο Γιερουσάλμι έγινε στόχος οργής από τους ακροδεξιούς, αφού εξέδωσε την εντολή για τη σύλληψη των στρατιωτών. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ειδικές μονάδες θα αναπτυχθούν για την προσωπική του ασφάλεια και την ασφάλεια του σπιτιού του. Ο Χαλεβί υποστήριξε πλήρως την έρευνα του Τομέρ Γιερουσάλμι και της στρατονομίας για την ύποπτη κακοποίηση του Παλαιστίνιου κρατουμένου.

Υποστηρικτές των κατηγορουμένων στρατιωτών συγκεντρώνονταν σήμερα έξω από το στρατοδικείο πριν από την ακροαματική διαδικασία των στρατιωτών. «Αυτοί δεν είναι εγκληματίες, είναι στρατιώτες μας, που έδωσαν τους τελευταίους εννέα μήνες της ζωής τους για την ασφάλεια του Ισραήλ», είπε στους Times of Israel η σύζυγος ενός από τους κατηγορούμενους στρατιώτες.

די!!!!!

מצ”ח פשטו כעת על בסיס שדה תימן כשבידם 8 צווי מעצר ללוחמי מילואים.

חבריהם של הלוחמים החליטו לשים לזה סוף וכרגע שוטרי מצ”ח מעוכבים בבסיס על ידי הלוחמים עצמם.

הפצ”רית עובדת אצל סינוואר?

מה קורה פה לעזאזל?@netanyahu @yoavgallant pic.twitter.com/g6vPSZpkof — igal_malka (@igal_malka_5G) July 29, 2024

Ένας στρατιώτης που υπηρετεί στην ανακριτική μονάδα της Στρατονομίας, που χειρίζεται την έρευνα για τα φερόμενα βασανιστήρια κατά του Παλαιστινίου, είπε ότι διοικητές τους ζήτησαν από τους στρατιώτες της μονάδας αυτής να αφαιρέσουν από τις στολές τους τα διακριτικά της μονάδας και τους μπλε μπερέδες τους, ενώ βρίσκονταν έξω από τη βάση φοβούμενοι ότι οι διαδηλωτές θα βάλουν εναντίον τους. «Είναι τρελό, τώρα υποτίθεται ότι φοβάμαι τους Ισραηλινούς πολίτες και τους τρομοκράτες της Χαμάς;»

Η έρευνα εις βάρος των στρατιωτών ξεκίνησε αφού ένας κρατούμενος ύποπτος τρομοκρατίας μεταφέρθηκε από τη βάση σε νοσοκομείο με σημάδια σοβαρής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων τραυμάτων στον πρωκτό του. Ο κρατούμενος είχε συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας πριν από εβδομάδες.

Now outside the military court in Beit Lid: right wing protesters gather to support the 9 soldiers arrested yesterday pic.twitter.com/HpuPNSbJ0z — Oren Ziv (@OrenZiv_) July 30, 2024