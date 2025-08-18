Πέθανε ξαφνικά από δάγκωμα «δηλητηριώδους» αράχνης που αγόρασε διαδικτυακά – Τραγικό τέλος για πατέρα δύο παιδιών

Enikos Newsroom

διεθνή

αράχνη

Ένας 38χρονος πατέρας από το Πρέσκοτ του Μερσεϊσάιντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε ξαφνικά τη ζωή του, έπειτα από δάγκωμα «δηλητηριώδους» αράχνης που είχε αγοράσει διαδικτυακά, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η πρώην σύντροφός του.

Tρίκαλα: Στο νοσοκομείο άνδρας που τον τσίμπησε αράχνη «μαύρη χήρα»

Όπως αναφέρει η Mirror, ο Μαρκ Άντονι Κέρμπι πέθανε το μεσημέρι του Σαββάτου, 2 Αυγούστου, λίγες ημέρες αφότου παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα, τα οποία αρχικά παρέπεμπαν σε γρίπη. Η πρώην σύντροφός του και μητέρα των παιδιών του, Κέιλι Γκιλ, δήλωσε πως ο Μαρκ είχε αποκτήσει την επίμαχη αράχνη λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την ίδια, είχαν ταξιδέψει μαζί στη Σκωτία, συνοδευόμενοι από την ίδια, τον σύντροφό της και την αδερφή της, όπου ο Μαρκ είχε εκφράσει ενόχληση και αδιαθεσία. Ωστόσο, δεν έδειχνε ιδιαίτερα ανήσυχος καθώς, όπως λέει η Κέιλι, «συνέχιζε να κάνει φάρσες» κατά τη διάρκεια του δείπνου τους σε γνωστή αλυσίδα εστιατορίων, πριν επιστρέψουν στο Πρέσκοτ στις 26 Ιουλίου.

Ο Μαρκ Άντονι Κέρμπι

Όπως μεταδίδει το Liverpool Echo, τις επόμενες ημέρες, ο Μαρκ παραπονιόταν για έντονη εξάντληση, μυϊκούς πόνους και εναλλαγές στη θερμοκρασία του σώματός του — τυπικά συμπτώματα γρίπης. Όμως το Σάββατο, 2 Αυγούστου, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία. Ο Μαρκ τηλεφώνησε στην Καθ, την αδελφή της πρώην συντρόφου του, λέγοντάς της ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Η Κάθ, η οποία διαμένει σε κοντινή απόσταση, έσπευσε στο σπίτι του και κάλεσε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η πρώην σύντροφός του και μητέρα των δύο παιδιών του, μιλώντας για τον αδικοχαμένο πατέρα, ανέφερε συγκινημένη: «Ήταν αστείος, τρυφερός, κοινωνικός και είχε πάντα καλή διάθεση. Ήταν ένας υπέροχος πατέρας και η ψυχή της παρέας».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς παραμένει ασαφές τι είδους αράχνη είχε στην κατοχή του ο Μαρκ και κατά πόσο μπορεί πράγματι να σχετίζεται με τον θάνατό του. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση να ρίξει φως στα ακριβή αίτια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:05 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Αυτοί είναι οι 6 πόλεμοι που λέει ότι διευθέτησε

Αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την οποία έχει ...
18:41 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Συναγερμός στην Νέα Υόρκη: Εκκενώθηκε η Times Square λόγω ύποπτου αντικειμένου

Μετά από αναφορές για την ύπαρξη «ύποπτου αντικειμένου» η αστυνομία της Νέας Υόρκης εκκένωσε κ...
18:06 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Χαμάς: Δέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση πυρός στην Γάζα

Η Χαμάς αποδέχθηκε την νέα πρόταση για κατάπαυση πυρός στην Γάζα την οποία παρουσίασαν η Αίγυπ...
17:39 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχω διευθετήσει έξι πολέμους – Ξέρω τι κάνω»

Επίθεση στα ΜΜΕ που τον επικρίνουν εξαπέλυσε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος τ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο