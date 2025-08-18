Πέθανε ξαφνικά από δάγκωμα «δηλητηριώδους» αράχνης που αγόρασε διαδικτυακά – Τραγικό τέλος για πατέρα δύο παιδιών

Ένας 38χρονος πατέρας από το Πρέσκοτ του Μερσεϊσάιντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε ξαφνικά τη ζωή του, έπειτα από δάγκωμα «δηλητηριώδους» αράχνης που είχε αγοράσει διαδικτυακά, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η πρώην σύντροφός του.

Όπως αναφέρει η Mirror, ο Μαρκ Άντονι Κέρμπι πέθανε το μεσημέρι του Σαββάτου, 2 Αυγούστου, λίγες ημέρες αφότου παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα, τα οποία αρχικά παρέπεμπαν σε γρίπη. Η πρώην σύντροφός του και μητέρα των παιδιών του, Κέιλι Γκιλ, δήλωσε πως ο Μαρκ είχε αποκτήσει την επίμαχη αράχνη λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την ίδια, είχαν ταξιδέψει μαζί στη Σκωτία, συνοδευόμενοι από την ίδια, τον σύντροφό της και την αδερφή της, όπου ο Μαρκ είχε εκφράσει ενόχληση και αδιαθεσία. Ωστόσο, δεν έδειχνε ιδιαίτερα ανήσυχος καθώς, όπως λέει η Κέιλι, «συνέχιζε να κάνει φάρσες» κατά τη διάρκεια του δείπνου τους σε γνωστή αλυσίδα εστιατορίων, πριν επιστρέψουν στο Πρέσκοτ στις 26 Ιουλίου.

Όπως μεταδίδει το Liverpool Echo, τις επόμενες ημέρες, ο Μαρκ παραπονιόταν για έντονη εξάντληση, μυϊκούς πόνους και εναλλαγές στη θερμοκρασία του σώματός του — τυπικά συμπτώματα γρίπης. Όμως το Σάββατο, 2 Αυγούστου, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία. Ο Μαρκ τηλεφώνησε στην Καθ, την αδελφή της πρώην συντρόφου του, λέγοντάς της ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Η Κάθ, η οποία διαμένει σε κοντινή απόσταση, έσπευσε στο σπίτι του και κάλεσε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η πρώην σύντροφός του και μητέρα των δύο παιδιών του, μιλώντας για τον αδικοχαμένο πατέρα, ανέφερε συγκινημένη: «Ήταν αστείος, τρυφερός, κοινωνικός και είχε πάντα καλή διάθεση. Ήταν ένας υπέροχος πατέρας και η ψυχή της παρέας».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς παραμένει ασαφές τι είδους αράχνη είχε στην κατοχή του ο Μαρκ και κατά πόσο μπορεί πράγματι να σχετίζεται με τον θάνατό του. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση να ρίξει φως στα ακριβή αίτια.