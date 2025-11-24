Πακιστάν: Επίθεση ενόπλων στο αρχηγείο παραστρατιωτικής δύναμης στο Πεσάβαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση τα ξημερώματα της Δευτέρας στο αρχηγείο παραστρατιωτικής δύναμης στην πόλη Πεσάβαρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Από την επίθεση τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων και την έκταση των ζημιών.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά από δύο ισχυρές εκρήξεις που είχαν ακουστεί νωρίτερα στην περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας. Οι τοπικές αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν οι εκρήξεις συνδέονται με την επίθεση.

Πηγή: Reuters