Πακιστάν: Επίθεση ενόπλων στο αρχηγείο παραστρατιωτικής δύναμης στο Πεσάβαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Enikos Newsroom

διεθνή

Πακιστάν: Επίθεση ενόπλων στο αρχηγείο παραστρατιωτικής δύναμης στο Πεσάβαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση τα ξημερώματα της Δευτέρας στο αρχηγείο παραστρατιωτικής δύναμης στην πόλη Πεσάβαρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Από την επίθεση τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων και την έκταση των ζημιών.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά από δύο ισχυρές εκρήξεις που είχαν ακουστεί νωρίτερα στην περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας. Οι τοπικές αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν οι εκρήξεις συνδέονται με την επίθεση.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
15:42 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη

Για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προ...
15:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό...
15:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Jimmy Cliff: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος ρέγκε τραγουδιστής και «πολιτιστικό σύμβολο» της Τζαμάικα

Ο θρυλικός τραγουδιστής και ηθοποιός Jimmy Cliff, γνωστός για τη συνεισφορά του στη διάδοση τη...
14:11 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Αναμένει να δει την εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας – «Δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα