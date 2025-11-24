Μαλαισία: Σχέδιο απαγόρευσης των κοινωνικών δικτύων σε άτομα κάτω των 16 ετών

Μαλαισία: Σχέδιο απαγόρευσης των κοινωνικών δικτύων σε άτομα κάτω των 16 ετών

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση κοινωνικών δικτύων από χρήστες κάτω των 16 ετών από το επόμενο έτος, ακολουθώντας το παράδειγμα ολοένα και περισσότερων χωρών που επιβάλλουν περιορισμούς στις ψηφιακές πλατφόρμες για λόγους προστασίας των παιδιών.

Ο υπουργός Επικοινωνιών Φάχμι Φάντζιλ δήλωσε ότι η κυβέρνηση μελετά τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται ήδη στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες, προκειμένου να καθοριστεί το κατάλληλο πλαίσιο για την επιβολή περιορισμών ηλικίας. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να προστατευθούν οι νέοι από διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο, οι οικονομικές απάτες και η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

«Ελπίζουμε ότι μέσα στην επόμενη χρονιά οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων θα συμμορφωθούν με την κυβερνητική απόφαση να απαγορεύσουν τη δημιουργία λογαριασμών σε άτομα κάτω των 16 ετών», είπε ο υπουργός στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με βίντεο δηλώσεών του που δημοσίευσε η εφημερίδα The Star.

Η επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο ζήτημα. Μεγάλες εταιρείες, όπως οι TikTok, Snapchat, Google και Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), βρίσκονται αντιμέτωπες με αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ρόλο τους στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των εφήβων.

Την ίδια ώρα, η Αυστραλία ετοιμάζεται να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς χρηστών κάτω των 16 ετών μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Δανία και η Ελλάδα συνεργάζονται για την ανάπτυξη συστήματος επαλήθευσης ηλικίας.

Η Μαλαισία έχει ήδη εντείνει τα τελευταία χρόνια τον έλεγχο των πλατφορμών, επικαλούμενη τη ραγδαία αύξηση επιβλαβούς περιεχομένου, όπως ο διαδικτυακός τζόγος και οι αναρτήσεις που σχετίζονται με φυλή, θρησκεία ή τη βασιλεία. Από τον Ιανουάριο, κάθε πλατφόρμα ή υπηρεσία μηνυμάτων με πάνω από 8 εκατομμύρια χρήστες στη χώρα υποχρεούται να διαθέτει άδεια λειτουργίας, βάσει νέας νομοθετικής ρύθμισης.

Πηγή: Reuters

