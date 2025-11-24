Ηράκλειο: Οπαδός επιτέθηκε σε τερματοφύλακα σε αγώνα τοπικής κατηγορίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Οπαδός επιτέθηκε σε τερματοφύλακα σε αγώνα τοπικής κατηγορίας
Φωτογραφία Αρχείου

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη σε αγώνα της Α2 τοπικής κατηγορίας Ηρακλείου, όταν οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε τερματοφύλακα. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους παίκτες όσο και στους θεατές που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, ο τερματοφύλακας δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ο παίκτης αναρρώνει.

Παρά τη σοβαρότητα του επεισοδίου, ο διαιτητής αποφάσισε να μην διακόψει οριστικά το παιχνίδι. Μετά από προσωρινή διακοπή, η αναμέτρηση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά.

Πηγή: Creta24.gr

