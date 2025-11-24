Λούλα ντα Σίλβα: «Είμαι ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην Καραϊβική – Θα συζητήσω με τον Τραμπ»

Λούλα ντα Σίλβα: «Είμαι ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην Καραϊβική – Θα συζητήσω με τον Τραμπ»

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε χθες Κυριακή «πολύ ανήσυχος» για την παρουσία στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, κοντά στη Βενεζουέλα, προσθέτοντας πως σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον Aμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική θάλασσα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, με συνοδεία αντιτορπιλικά, αποβατικά, υποβρύχιο, χιλιάδες πεζοναύτες και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βλέπει «απειλή» αμερικανικής επίθεσης με σκοπό την ανατροπή του ιδίου και της κυβέρνησής του.

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική. Με ανησυχεί πολύ και έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε χθες ο Λούλα στον Τύπο στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου συμμετείχε στη σύνοδο της G20.

«Νομίζω πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρεθούμε αντιμέτωποι με πόλεμο τώρα», πρόσθεσε.

«Ας μην επαναλάβουμε το λάθος που έγινε στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ή για να το πούμε αλλιώς, αν πέσει μια τουφεκιά, είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα τελειώσει αυτό», προειδοποίησε ο Λούλα, θυμίζοντας πως η χώρα του γειτονεύει με τη Βενεζουέλα.

«Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση προτού αρχίσει» πόλεμος, συμπλήρωσε.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον είκοσι και πλέον ταχύπλοων, που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Η Ουάσιγκτον αναμένεται να χαρακτηρίσει σήμερα «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» υποτιθέμενο καρτέλ του οποίου λέει πως ηγείται ο πρόεδρος Μαδούρο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

