Πακιστάν: 22χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία μιας 17χρονης σταρ του TikTok – «Τον είχε απορρίψει αρκετές φορές»

Η αστυνομία του Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 22χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σάνα Γιούσαφ, μιας 17χρονης η οποία αριθμούσε σχεδόν 990.000 ακόλουθους στην πλατφόρμα TikTok, επειδή είχε αρνηθεί να απαντήσει σε πολυάριθμα διαδικτυακά αιτήματά του.

Η ανήλικη influencer τραυματίστηκε θανάσιμα το βράδυ της Δευτέρας από έναν ένοπλο που είχε θεαθεί να περιφέρεται επί ώρες έξω από το σπίτι της.

«Τον είχε απορρίψει αρκετές φορές. Συνέχισε να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά συναντούσε μονίμως άρνηση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του Ισλαμαμπάντ, Αλί Νάσιρ Ρίζβι. «Ήταν μια αποτρόπαια και εν ψυχρώ δολοφονία», τόνισε.

This 17 year old girl Sana Yusuf from Pakistan was killed because she used to make Tik Tok videos and it’s Haram.

See how these piece fools are celebrating in comment section. pic.twitter.com/wam9mFuMFv

— Trupti Garg (@garg_trupti) June 3, 2025