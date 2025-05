Ουκρανικό: Χωρίς Πούτιν και Τραμπ οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη – Φόβοι για αδιέξοδο, σε αναμονή η ειρήνη

Οι προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στον πόλεμο της Ουκρανίας μειώθηκαν, καθώς τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραστούν, τελικά, στις διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο Ρώσος Πρόεδρος στην Κωνσταντινούπολη, τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου εδώ και τρία χρόνια.

Την Κυριακή, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη «χωρίς καμία προϋπόθεση».

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, το Κρεμλίνο, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, ανακοίνωσε ότι στη ρωσική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο σύμβουλος του Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Αλεξάντρ Φομίν, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μιχαήλ Γκαλούζιν, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, χωρίς να περιλαμβάνεται το όνομα του ίδιου του Προέδρου.

Μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το Reuters, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι και ο Τραμπ δεν θα παραστεί στις συνομιλίες, καθώς βρίσκεται σε περιοδεία σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο ίδιος είχε αφήσει νωρίτερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει. «Αύριο [σήμερα] είμαστε πλήρως κλεισμένοι, το καταλαβαίνετε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, αναφέρουν οι New York Times.

«Πηγαίνουμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύριο [σήμερα]. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το έκανα για να σώσω πολλές ζωές και να επιστρέψω [σ.σ. να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη]. Αλλά, ναι, το σκέφτομαι».

Αναφερόμενος στον Πούτιν, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί αν δεν είμαι εγώ εκεί. Θα το ανακαλύψουμε. Ο Μάρκο [Ρούμπιο] πάει και είναι πολύ αποτελεσματικός».

Μαζί με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να ταξιδέψουν στην Τουρκία και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, δήλωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ότι συναντήθηκε με τον Ρούμπιο για να του παρουσιάσει το ειρηνευτικό όραμα του Ζελένσκι και να «συντονίσουν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης εβδομάδας».

Αν και ο Πούτιν δεν είχε ποτέ επιβεβαιώσει επισήμως ότι θα παραστεί, η απουσία τόσο του Ρώσου όσο και του Αμερικανού προέδρου μειώνει τις πιθανότητες επίτευξης μιας σημαντικής προόδου για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προκαλέσει τον Πούτιν να παραστεί στις συνομιλίες, σε μια προφανή προσπάθεια να αποδείξει ποια πλευρά επιδιώκει περισσότερο την ειρήνη – η Ουκρανία ή η Ρωσία.

Ενώ ο Ζελένσκι ταξίδευε προς την Τουρκία το βράδυ της Τετάρτης, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετείχε στις συνομιλίες μόνο εάν παρίστατο και ο Πούτιν.

Στο βραδινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Τετάρτη, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία θα αποφασίσει τα επόμενα βήματά της όσον αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία, μόλις υπάρξει σαφήνεια για τη συμμετοχή του Πούτιν – πλέον είναι ξεκάθαρο πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα είναι εκεί.

«Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για αυτόν τον πόλεμο –γιατί ξεκίνησε, γιατί συνεχίζεται– όλες αυτές οι απαντήσεις βρίσκονται στη Μόσχα», είπε ο Ζελένσκι.

Today we held several meetings with the team regarding the format in Türkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. So far, the signals from them in the media are unconvincing.

We also hear that President Trump is… pic.twitter.com/DurxIKaMih

