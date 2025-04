Ουκρανία: Υπογράφηκε μνημόνιο προθέσεων με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά – Το πρώτο βήμα προς μια στρατηγική συμφωνία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη την υπογραφή μνημονίου προθέσεων με τις ΗΠΑ, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για μια συμφωνία συνεργασίας στον τομέα των ορυκτών πόρων, αναφέρει το Reuters.

Η συμφωνία αυτή προωθείται έντονα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και αποτελεί στρατηγική επιδίωξη της ουκρανικής κυβέρνησης, εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

«Είμαστε χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την υπογραφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας», δήλωσε η Γιούλια Σβιριντένκο, πρώτη αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ μετά την υπογραφή.

Όπως διευκρίνισε, «το μνημόνιο προθέσεων που υπογράφηκε την Πέμπτη ανοίγει τον δρόμο για μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης και τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας».

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 17, 2025