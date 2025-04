Μακελειό στην Υεμένη: 38 νεκροί και 102 τραυματίες από αμερικανικά πλήγματα σε λιμάνι καυσίμων – Κλιμακώνεται η σύγκρουση

Μία από τις πιο φονικές ημέρες από την έναρξη των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στην Υεμένη καταγράφηκε την Πέμπτη, όταν αμερικανικά πλήγματα σε πετρελαϊκό λιμάνι στα δυτικά της χώρας σκότωσαν τουλάχιστον 38 ανθρώπους, σύμφωνα με τα ΜΜΕ που ελέγχονται από τους Χούθι.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah ανέφερε ότι άλλοι 102 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τις επιδρομές των ΗΠΑ στο λιμάνι καυσίμων Ρας Ίσα στη δυτική Υεμένη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο αιματηρά πλήγματα από τότε που άρχισαν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών.

In a new crime added to the series of crimes of American aggression against Yemen, the American enemy launched, hours ago, a series of brutal airstrikes targeting the oil port… pic.twitter.com/qj6XD87O3w

US aggression targets Ras Isa’s oil port and commits a horrific massacre against civilians



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου Reuters σχετικά με τον απολογισμό των νεκρών και το ενδεχόμενο να διαθέτει δικά της στοιχεία, ανέφερε πως δεν έχει τίποτα να προσθέσει πέραν της αρχικής της ανακοίνωσης για τις επιδρομές.

🎥 Initial footage of the American aggression’s crime targeting the Ras Isa oil port, resulting in the martyrdom of several individuals and the injury of dozens of port workers and employees.



«Ο στόχος αυτών των επιθέσεων ήταν να υποβαθμιστεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι, οι οποίοι συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται και να προκαλούν μεγάλο πόνο στους συμπολίτες τους», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

The Houthis have continued to benefit economically and militarily from countries and companies that provide material support to a designated foreign terrorist organization. The Iran-backed Houthis use fuel to sustain their… pic.twitter.com/SRiELV4juk



Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα σταματήσουν τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα και συνιστούν τη μεγαλύτερη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή από τότε που ανέλαβε την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ το 2017, εκτός αν οι Χούθι διακόψουν τις επιθέσεις τους κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

The criminal Trump regime intentionally carried out airstrikes on the civilian Ras Isa port in Yemen slaughtering at least 17 workers and port staff, with dozens more badly injured.

The US regime is just as evil and murderous as its Zionist allies. pic.twitter.com/dbjFAtqbbB

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) April 17, 2025