Ουκρανία: Το Κίεβο συνεχίζει τις τεχνικές συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ – Το Κρεμλίνο λέει πως δεν έχει ενημερωθεί

Η Ουκρανία κάλεσε τους εταίρους της να σεβαστούν τη θέση της καθώς συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο για να μελετηθεί το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Ασφαλείας και Άμυνας, δήλωσε ότι οι ακλόνητες αρχές της Ουκρανίας είναι «η κυριαρχία, η ασφάλεια των πολιτών και μια δίκαιη ειρήνη».

«Εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας και αναμένουμε την ίδια αρμόζουσα στάση προς τη θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο, που είδε το Reuters, ίσως απαιτηθεί από το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονμπάς και να περιορίσει το μέγεθος του στρατεύματός του. Το σχέδιο πρότασης προβλέπει επίσης ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει στη Ρωσία τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ και ότι η Μόσχα θα επανενταχθεί στη G8.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ, στο Κίεβο χθες βράδυ.

Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Reuters ότι, Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται σήμερα να ενημερώσουν τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για το προσχέδιο αυτό.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, που συνεδρίασαν νωρίτερα σήμερα στις Βρυξέλλες, δεν σχολίασαν λεπτομερώς το αναφερόμενο σχέδιο των ΗΠΑ, αλλά δήλωσαν ότι δεν θα δεχθούν απαιτήσεις για την πραγματοποίηση τιμωρητικών παραχωρήσεων από το Κίεβο.

«Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη – μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μελλοντικές επιθετικές ενέργειες», δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εργάστηκαν «διακριτικά» για την κατάρτιση του σχεδίου επί σχεδόν έναν μήνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να το συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του «τις επόμενες ημέρες».

Ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 33 ουκρανικά drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 33 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν πάνω από πέντε ρωσικές περιφέρειες, την Κριμαία και τη Μαύρη Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας.

Τουλάχιστον 8 ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία ενώ τα μαθήματα σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς ανεστάλησαν λόγω επίθεσης με drone, σύμφωνα με το τοπικό κέντρο εκτάκτων περιστατικών.

Στην περιφέρεια Ροστόφ, όπου καταρρίφθηκαν επτά drones, πυλώνας ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές με αποτέλεσμα πάνω από 200 σπίτια να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε ο Γιούρι Σλιουσάρ, ο κυβερνήτης της περιοχής, σε ανάρτηση στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters