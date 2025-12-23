Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο έπειτα από αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας – Μεγάλης έκτασης διακοπές ρεύματος, στα καταφύγια ο κόσμος

Σύνοψη από το

  • Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, με την αντιαεροπορική άμυνα να αναλαμβάνει δράση.
  • Έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης άρχισαν σε περιφέρειες της Ουκρανίας, περιλαμβανομένου του Κιέβου, έπειτα από νέα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί θύματα, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει σχεδόν κάθε νύκτα τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κυρίως τον χειμώνα.
Φωτογραφία: Reuters

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της.

«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο κ. Τκατσένκο απευθυνόμενος στους πολίτες.


Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περιφέρειες της χώρας έπειτα από ρωσικά πλήγματα στις υποδομές της.

«Η Ρωσία επιτίθεται άλλη μια φορά στις ενεργειακές υποδομές μας. Κατά συνέπεια, άρχισαν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περιφέρειες της Ουκρανίας», περιλαμβανομένου του Κιέβου και των γύρω περιοχών, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας μέσω του Telegram.

Η ηλεκτρική εταιρεία Ukrenergo ανακοίνωσε «μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» προσθέτοντας πως οι εργασίες αποκατάστασης θα αρχίσουν μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί θύματα.

Η Ρωσία πλήττει σχεδόν κάθε νύκτα την Ουκρανία, στοχοθετώντας ιδιαιτέρως τις ενεργειακές υποδομές, κυρίως το χειμώνα, και προκαλώντας τακτικά θύματα μεταξύ των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

09:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

