Ουκρανία: Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας στην Αλάσκα – Σε τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Τραμπ

Βαθύτερα στην Ουκρανία προωθήθηκαν την Τρίτη οι ρωσικές δυνάμεις, εν όψει της συνάντησης Τραμπ Πούτιν στο Άνκορατζ, την Παρασκευή, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει την Τετάρτη στην διαδικτυακή σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συζητήσουν την συνάντηση στην Αλάσκα.

Μικρές ομάδες Ρώσων στρατιωτών εισέβαλαν βαθύτερα στην ανατολική Ουκρανία την Τρίτη ενόψει της συνόδου κορυφής αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία, όπως φοβούνται τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να καταλήξει στην επιβολή ειρηνευτικών όρων σε μια παράνομα συρρικνωμένη Ουκρανία. Με τον τρόπο αυτό η Ρωσία εκτιμά ότι θα κερδίσει ακόμα περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Σε μια από τις πιο εκτεταμένες εισβολές μέχρι στιγμής φέτος, τα ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν κοντά στην πόλη Dobropillia, που εξορύσσει άνθρακα, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Πούτιν για την ανάληψη του πλήρους ελέγχου της περιοχής Ντονέτσκ της Ουκρανίας. Ο στρατός της Ουκρανίας απέστειλε εφεδρικά στρατεύματα, λέγοντας ότι βρίσκονταν σε δύσκολη μάχη εναντίον μικρών ομάδων Ρώσων στρατιωτών που προελαύνουν.

Ο Τραμπ έχει πει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα περιλαμβάνει “κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας”, η οποία μέχρι τώρα εξαρτιόταν από τις ΗΠΑ ως τον κύριο προμηθευτή όπλων της.

Οι Ευρωπαίοι θέλουν να επηρεάσουν τον Τραμπ

Σχεδόν όλα τα εν λόγω εδάφη είναι ουκρανικά, γεγονός που ανησυχεί τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Ο Ουκρανός πρόεδρος και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ομόλογοί του έχουν πει ότι μια διαρκής ειρήνη δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς τη φωνή της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις και πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Σκοπεύουν να επηρεάσουν τον Τραμπ ενόψει της συνάντησής του στην Αλάσκα με τον Πούτιν και έχουν επαινέσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, αν όχι κάθε ιδέα που έχει διατυπώσει για να φτάσει εκεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει τελικώς στις εν λόγω διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία την Τετάρτη, ενόψει της συνάντησής του με τον Πούτιν, όπως μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η Γερμανία ανακοίνωσε την Δευτέρα πως συγκαλεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων, αύριο Τετάρτη, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη Σύνοδο. Η βασική διάσκεψη αναμένεται να αρχίσει στις 16.00 ώρα Ελλάδας και θα είναι μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Τραμπ, αλλά και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Το τηλεφώνημα Ρούμπιο Λαβρόφ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη την Τρίτη τις προετοιμασίες για τη σύνοδο που θα διεξαχθεί την Παρασκευή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν επιτυχείς συνομιλίες.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν σχετικά με ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.