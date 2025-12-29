Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ εγγυήσεις ασφαλείας για έως 50 χρόνια – Το πλαίσιο ειρήνης προβλέπει για 15

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας είναι πλέον «100% συμφωνημένες», προβλέποντας αμερικανικές εγγυήσεις για 15 χρόνια. Είχε ωστόσο ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν πιο συγκρατημένος, κατεβάζοντας το ποσοστό στο «95%» και αρνούμενος να αποκαλύψει τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτές οι εγγυήσεις. Τόνισε ότι η Ευρώπη θα αναλάβει μεγάλο μέρος της ευθύνης.
  • Δεν είναι ακόμη σαφές τι προσφέρει η ΗΠΑ όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, ενώ περαιτέρω εγγυήσεις που αφορούν ευρωπαϊκές χώρες έχουν «σχεδόν συμφωνηθεί». Η Ρωσία αναμένεται να αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε προτάσεις ασφάλειας από τους συμμάχους της Ουκρανίας που αφορούν δυνάμεις από άλλες χώρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ εγγυήσεις ασφαλείας για έως 50 χρόνια – Το πλαίσιο ειρήνης προβλέπει για 15
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια.

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Αισιοδοξία για συμφωνία «σε λίγες εβδομάδες» – Η «σκιά» του Ντονμπάς στις συνομιλίες και το 5% που θα κρίνει την πορεία του πολέμου

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες το βράδυ, ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας είναι πλέον «100% συμφωνημένες», υποδηλώνοντας ότι έχει αποδεχτεί την προσφορά των 15 ετών του Τραμπ.

Ο Τραμπ ήταν πιο συγκρατημένος, κατεβάζοντας το ποσοστό στο «95%» και αρνούμενος να αποκαλύψει τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτές οι εγγυήσεις.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες επανειλημμένα ότι η Ευρώπη θα αναλάβει μεγάλο μέρος της ευθύνης, λέγοντας ότι «τα ευρωπαϊκά έθνη εμπλέκονται πολύ στην προστασία κ.λπ.», ενώ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «εξαιρετικούς ανθρώπους» που είναι «όλοι μέσα» για να ολοκληρωθεί μια συμφωνία.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προσφέρει η ΗΠΑ όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, σημειώνει το Sky News, με τον Τραμπ να εμφανίζεται τακτικά απρόθυμος να δεσμεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις για να εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή.

Περαιτέρω εγγυήσεις που αφορούν ευρωπαϊκές χώρες δεν βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο στάδιο, αλλά έχουν «σχεδόν συμφωνηθεί», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία αναμένεται να αντιταχθεί  σε οποιεσδήποτε προτάσεις ασφάλειας από τους συμμάχους της Ουκρανίας που αφορούν δυνάμεις από άλλες χώρες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι μπορεί να σημαίνει όταν αλλάζουν χρώμα τα χέρια και τα πόδια στο κρύο; Ειδικός εξηγεί

Κακοποιημένα παιδιά «παρκαρισμένα» στα νοσοκομεία λόγω έλλειψης δομών πρόνοιας

Χαλκός: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα η τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

ΤΕΒΑ: Έρχεται “λίφτινγκ” στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:35 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα: Πολεμικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν – Σε ύψιστη επιφυλακή η Ταϊπέι

Η Κίνα κλιμάκωσε τη στρατιωτική πίεση γύρω από την Ταϊβάν τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας ασκήσει...
08:11 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Αισιοδοξία για συμφωνία «σε λίγες εβδομάδες» – Η «σκιά» του Ντονμπάς στις συνομιλίες και το 5% που θα κρίνει την πορεία του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε την Κυριακή αισιόδοξος ότι μια συμφωνία για το...
06:24 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 98 τραυματίες έπειτα από εκτροχιασμό επιβατικού τρένου

Τρένο με 250 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε την Κυριακή στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, με...
04:42 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Φλόριντα: «Το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί» – «Αγκάθι» το εδαφικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την Κυριακή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα γ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα