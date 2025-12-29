Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ εγγυήσεις ασφαλείας για έως 50 χρόνια – Το πλαίσιο ειρήνης προβλέπει για 15

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες το βράδυ, ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας είναι πλέον «100% συμφωνημένες», υποδηλώνοντας ότι έχει αποδεχτεί την προσφορά των 15 ετών του Τραμπ.

Ο Τραμπ ήταν πιο συγκρατημένος, κατεβάζοντας το ποσοστό στο «95%» και αρνούμενος να αποκαλύψει τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτές οι εγγυήσεις.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες επανειλημμένα ότι η Ευρώπη θα αναλάβει μεγάλο μέρος της ευθύνης, λέγοντας ότι «τα ευρωπαϊκά έθνη εμπλέκονται πολύ στην προστασία κ.λπ.», ενώ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «εξαιρετικούς ανθρώπους» που είναι «όλοι μέσα» για να ολοκληρωθεί μια συμφωνία.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προσφέρει η ΗΠΑ όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, σημειώνει το Sky News, με τον Τραμπ να εμφανίζεται τακτικά απρόθυμος να δεσμεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις για να εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή.

Περαιτέρω εγγυήσεις που αφορούν ευρωπαϊκές χώρες δεν βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο στάδιο, αλλά έχουν «σχεδόν συμφωνηθεί», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία αναμένεται να αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε προτάσεις ασφάλειας από τους συμμάχους της Ουκρανίας που αφορούν δυνάμεις από άλλες χώρες.