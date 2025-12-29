Άδωνις Γεωργιάδης: Συντάσσομαι με τους Ευρωπαίους που ζητούν να ξαναδούμε το θέμα με τα pushbacks που θεωρούνται παράνομα

  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι συντάσσεται με «ευρωπαϊκές δυνάμεις και 9 πρωθυπουργούς που ζητούν να ξαναδούμε το θέμα με τα pushbacks που θεωρούνται παράνομα».
  • Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε τη διαφορά μεταξύ του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τονίζοντας: «Προσωπικά δεν πιστεύω ότι πρέπει να συλληφθεί ο Νετανιάχου».
  • Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη Διεθνή Αμνηστία οργανισμό που «αντιστρατεύεται τα βασικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών», προσθέτοντας για τους μετανάστες: «Εγώ δεν λέω να τους σκοτώσουμε, αλλά να πάνε πίσω, από όπου ξεκινούν, δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα».
Άδωνις Γεωργιάδης: Συντάσσομαι με τους Ευρωπαίους που ζητούν να ξαναδούμε το θέμα με τα pushbacks που θεωρούνται παράνομα

Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάρτησή του σχετικά με τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έδωσε μιλώντας στο Action24 ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ αναφερόμενος στο μεταναστευτικό υποστήριξε ότι συντάσσεται με «ευρωπαϊκές δυνάμεις και 9 πρωθυπουργούς που ζητούν να ξαναδούμε το θέμα με τα pushbacks που θεωρούνται παράνομα».

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι «είναι άλλο το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που λέμε ότι θα προσφύγει η Ελλάδα για την Τουρκία και άλλο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης που έχει ασκήσει δίωξη και έχει ζητήσει τη σύλληψη Νετανιάχου. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι πρέπει να συλληφθεί ο Νετανιάχου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πάμε τώρα στη Διεθνή Αμνηστία. Είναι οργανισμός που αντιστρατεύεται τα βασικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών. Ξέρετε ότι υπάρχουν 9 πρωθυπουργοί που έχουν ζητήσει παρέμβαση στη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη μεταναστευτική πολιτική; Προσωπικά συντάσσομαι με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν να ξαναδούμε ότι τα pushbacks είναι παράνομα. Εγώ δεν λέω να τους σκοτώσουμε, αλλά να πάνε πίσω, από όπου ξεκινούν, δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα. Αν η μία βάρκα γίνουν 1.000 βάρκες, πρακτικά δεν θα υπάρχει Ελλάδα».

Δείτε το βίντεο του Action24:

