Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ισχυρίζεται ότι αποκρούστηκε η προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Σούμι

Enikos Newsroom

διεθνή

Ύστερα από σφοδρές μάχες πολλών μηνών, το Κίεβο ισχυρίζεται πως ο ουκρανικός στρατός σταμάτησε την προώθηση ρωσικών δυνάμεων στη περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας.

Ουκρανία: Στο Κίεβο ο πρόεδρος της Φινλανδίας για να συναντήσει τον Ζελένσκι

«Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η ρωσική επιθετική επιχείρηση (στην περιφέρεια Σούμι) αποκρούστηκε πλήρως από τις δυνάμεις μας», ανέφερε ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram κατόπιν διαβουλεύσεων με την ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Ολεξάντρ Σίρσκι. Οι εχθροπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν την επίθεσή τους, υποστήριξε ο Ζελένσκι.

Τον Ιούνιο, ο Rώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διακηρύξει πως τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας περίπου 10 χιλιομέτρων στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη διασυνοριακή επίθεση ανάλογη με την περυσινή στο Κουρσκ.

Σύμφωνα με Oυκρανούς στρατιωτικούς αναλυτές, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν έκταση περίπου 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια Σούμι. Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν καταλάβει σχεδόν το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

02:00 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

01:45 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

00:45 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

23:32 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

