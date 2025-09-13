Βίντεο: Η στιγμή που φορτηγό πέφτει σε συγκεντρωμένους σε θρησκευτικό φεστιβάλ στην Ινδία – Σκληρές εικόνες

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ

Βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όπου αποτυπώνεται η στιγμή που ένα φορτηγό πέφτει πάνω σε συγκεντρωμένους σε θρησκευτικό φεστιβάλ στην Ινδία, σκοτώνοντας 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 20.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται η στιγμή που το φορτηγό αναπτύσσει ταχύτητα παρασύροντας ομάδα πολιτών που αμέριμνοι διασκέδαζαν.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Μοσάλε Χοσαχάλι γύρω στις 8.45 μ.μ.  της Παρασκευής (12/9, τοπική ώρα) κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών του Γκανέσα Τσατούρθι.

«Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι νεαρά αγόρια», ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Χασάν για θεραπεία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το φορτηγό, που φέρεται να προερχόταν από το Αρακαλαγκούντου, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στους πιστούς.

«Περίπου τέσσερις άνθρωποι πέθαναν επί τόπου αφού παγιδεύτηκαν κάτω από τον τροχό του φορτηγού», ανέφεραν οι χωρικοί.

Εκφράζοντας τη θλίψη του για το ατύχημα, ο Υπουργός Βαριάς Βιομηχανίας και Χάλυβα H D Kumaraswamy δήλωσε: «Σοκαρίστηκα βαθιά όταν άκουσα την είδηση ​​ενός φρικτού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της πομπής βύθισης Ganapati στο Mosale Hosahalli του Hassan taluk, στο οποίο αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σοβαρά». «Είμαι βαθιά λυπημένος που οι πιστοί έχασαν τη ζωή τους όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε όσους συμμετείχαν στην πομπή Ganapati. Πρόκειται για ένα πολύ τραγικό περιστατικό». Προσευχήθηκε επίσης για την ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματιών.

Ο ηγέτης του JDS απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση της πολιτείας να λάβει μέτρα για την παροχή δωρεάν περίθαλψης στους τραυματίες.

ΠΗΓΗ: NDTV.COM

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος»

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Γιατί η χρήση VPN είναι πιο σημαντική από ποτέ

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:00 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: O οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Παρασκευή (12/9) την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλί...
00:45 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα σε προάστιο του Σικάγο κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE) πυροβόλησ...
23:32 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Οι Ρεπουμπλικάνοι γονείς του, οι φωτογραφίες με όπλα και οι φράσεις που χάραξε στις σφαίρες

Έπειτα από ένα ανθρωποκυνηγητό δύο ημερών για την εξιχνίαση της δολοφονίας του συντηρητικού ακ...
23:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: 50 νεκροί την Παρασκευή σε ισραηλινές επιθέσεις καθώς οι IDF εντείνουν τις επιδρομές

Πενήντα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί συνολικά από το πρωί της Παρασκευής (12/9) από ισραηλινά πυρά ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος