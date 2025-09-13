Βίντεο: Η στιγμή που φορτηγό πέφτει σε συγκεντρωμένους σε θρησκευτικό φεστιβάλ στην Ινδία – Σκληρές εικόνες

Βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όπου αποτυπώνεται η στιγμή που ένα φορτηγό πέφτει πάνω σε συγκεντρωμένους σε θρησκευτικό φεστιβάλ στην Ινδία, σκοτώνοντας 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 20.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνεται η στιγμή που το φορτηγό αναπτύσσει ταχύτητα παρασύροντας ομάδα πολιτών που αμέριμνοι διασκέδαζαν.

BREAKING: Speeding truck rams into people celebrating Ganesh festival procession in Hassan district, Karnataka, India pic.twitter.com/sgOpUZTwm7 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2025

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Μοσάλε Χοσαχάλι γύρω στις 8.45 μ.μ. της Παρασκευής (12/9, τοπική ώρα) κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών του Γκανέσα Τσατούρθι.

«Οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι νεαρά αγόρια», ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Χασάν για θεραπεία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το φορτηγό, που φέρεται να προερχόταν από το Αρακαλαγκούντου, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στους πιστούς.

«Περίπου τέσσερις άνθρωποι πέθαναν επί τόπου αφού παγιδεύτηκαν κάτω από τον τροχό του φορτηγού», ανέφεραν οι χωρικοί.

Εκφράζοντας τη θλίψη του για το ατύχημα, ο Υπουργός Βαριάς Βιομηχανίας και Χάλυβα H D Kumaraswamy δήλωσε: «Σοκαρίστηκα βαθιά όταν άκουσα την είδηση ​​ενός φρικτού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της πομπής βύθισης Ganapati στο Mosale Hosahalli του Hassan taluk, στο οποίο αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σοβαρά». «Είμαι βαθιά λυπημένος που οι πιστοί έχασαν τη ζωή τους όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε όσους συμμετείχαν στην πομπή Ganapati. Πρόκειται για ένα πολύ τραγικό περιστατικό». Προσευχήθηκε επίσης για την ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματιών.

I am deeply shocked to hear the news of a horrific accident during the Ganapati immersion procession at Mosalehosahalli in Hassan Taluk, where several people lost their lives and more than 20 were seriously injured. It is extremely saddening that devotees lost their lives after… — ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) September 12, 2025

Ο ηγέτης του JDS απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση της πολιτείας να λάβει μέτρα για την παροχή δωρεάν περίθαλψης στους τραυματίες.

ΠΗΓΗ: NDTV.COM