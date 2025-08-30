Ουκρανία: Η περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ δέχτηκε «μαζική επίθεση» – ΒΙΝΤΕΟ

Η κεντρική περιοχή της Ουκρανίας, το Ντνιπροπετρόφσκ, δέχτηκε «μαζική επίθεση» τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (30/8), σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ο οποίος ανέφερε επιθέσεις στο Ντνίπρο και το Παβλογράντ.

«Η περιοχή δέχεται μαζική επίθεση. Ακούγονται εκρήξεις», έγραψε ο Σεργκέι Λισάκ στο Telegram, προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο.

🚨BREAKING: Russian drones and missiles have targeted Dnipro, Ukraine. Fires across the city after numerous impacts. pic.twitter.com/NmOwvFsUlQ — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 30, 2025

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Ντνιπροπετρόφσκ είχε σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει από έντονες μάχες.

Ωστόσο, το Κίεβο αναγνώρισε την Τρίτη ότι ρωσικά στρατεύματα είχαν εισέλθει στην περιοχή, αφού η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι τα στρατεύματά της είχαν αποκτήσει πρόσβαση εκεί.