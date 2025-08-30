Ουκρανία: Η περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ δέχτηκε «μαζική επίθεση» – ΒΙΝΤΕΟ

Η κεντρική περιοχή της Ουκρανίας, το Ντνιπροπετρόφσκ, δέχτηκε «μαζική επίθεση» τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (30/8), σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ο οποίος ανέφερε επιθέσεις στο Ντνίπρο και το Παβλογράντ.

Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ – Την κατάρριψη 54 ουκρανικών drones ανακοίνωσε η Ρωσία

«Η περιοχή δέχεται μαζική επίθεση. Ακούγονται εκρήξεις», έγραψε ο Σεργκέι Λισάκ στο Telegram, προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Ντνιπροπετρόφσκ είχε σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει από έντονες μάχες.

Ωστόσο, το Κίεβο αναγνώρισε την Τρίτη ότι ρωσικά στρατεύματα είχαν εισέλθει στην περιοχή, αφού η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι τα στρατεύματά της είχαν αποκτήσει πρόσβαση εκεί.

