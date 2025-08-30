Σίφνος: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο 14χρονου αθλητή

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σίφνος: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο 14χρονου αθλητή

Βυθισμένη στο πένθος είναι η Σίφνος, μετά την ξαφνική απώλεια του 14χρονου Λευτέρη Λουκατάρη. Ο έφηβος, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο στον Πανσιφναϊκό στην Κ14, «έφυγε» από τη ζωή μέσα στον ύπνο του.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr ο ξαφνικός θάνατος του Λευτέρη έχει συγκλονίσει τόσο την τοπική κοινωνία στη Σίφνο όσο και τον αθλητικό κόσμο του νησιού, καθώς ο Λευτέρης ήταν ο αρχηγός της ομάδας Κ14 ποδοσφαίρου του Πανσιφναϊκού, ενώ ο πατέρας του είναι ενεργό μέλος της διοίκησης του συλλόγου.

Ο σύλλογος του Πανσιφναϊκού αποχαιρέτησε τον 14χρονο με μία συγκινητική ανακοίνωση:

«Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα ”έπαιξε” ξανά το άσχημο παιχνίδι της. Ένα ακόμα νέο παιδί ”έφυγε” ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη την Σίφνο στο πένθος! Ο Λευτέρης μας με τα τόσα αστεία του και την τόσο δυναμική παρουσία του ,πήγε να ”παίξει” μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά. Ας είναι το τελευταίο παιδί που ”φεύγει” χωρίς να ζήσει την ζωή του, όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή-Γεωργία τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα! Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε!!!».

Φως στα αίτια του θανάτου του άτυχου Λευτέρη Λουκατάρη αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση.

