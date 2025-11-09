Ουκρανία: Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος μετά τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας στο «μηδέν» λόγω των ρωσικών επιθέσεων

Διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν για 8 έως 16 ώρες στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας σήμερα (9/11), ανακοίνωσε ο κρατικός διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς Ukrenergo, μετά τις ρωσικές επιθέσεις που στόχευαν τις ενεργειακές υποδομές και μείωσαν την παραγωγική ικανότητα της χώρας στο «μηδέν».

Η Μόσχα, η οποία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις στις υποδομές της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, εκτόξευσε εκατοντάδες drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα από την Παρασκευή έως το Σάββατο .

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν διαταράξει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και νερού σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, με την κρατική εταιρεία ενέργειας Centerenergo να προειδοποιεί ότι η παραγωγική ικανότητα «έχει μειωθεί στο μηδέν».

Η Ukrenergo δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν επισκευές και ότι η προμήθεια ενέργειας εκτράπηκε. Ενώ η κατάσταση έχει κάπως σταθεροποιηθεί, περιοχές όπως το Κίεβο, το Ντνιεπροπετρόφσκ, το Ντόνετσκ, το Χάρκοβο, η Πολτάβα, το Τσερνίγκιφ και το Σούμι ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τακτικές διακοπές ρεύματος, δήλωσε η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας το βράδυ του Σαββάτου.

«Ο εχθρός προκάλεσε ένα τεράστιο πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταρριφθούν. Είναι δύσκολο να θυμηθούμε τόσο μεγάλο αριθμό άμεσων επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από την αρχή της εισβολής», δήλωσε η Σβιτλάνα Γκρίντσουκ στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα United News.

⚡ More than 20,000 people were left without power in Belgorod and the surrounding region after an attack on a thermal power plant Governor Vyacheslav Gladkov reported a “raid by the Ukrainian Armed Forces” and said there were no casualties. Residential areas have been left… pic.twitter.com/6h4Fm5vLgF — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2025

Drones στόχευσαν δύο πυρηνικούς υποσταθμούς στη δυτική Ουκρανία

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν δύο πυρηνικούς υποσταθμούς βαθιά στη δυτική Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Κιέβου Αντρίι Σιμπίχα, καλώντας την πυρηνική αρχή του ΟΗΕ να αντιδράσει.

Οι υποσταθμοί τροφοδοτούσαν τους πυρηνικούς σταθμούς Χμελνίτσκι και Ρίβνε, περίπου 120 χιλιόμετρα και 95 χιλιόμετρα (75 μίλια και 59 μίλια) αντίστοιχα από το Λουτσκ, είπε.

«Η Ρωσία θέτει σκόπιμα σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ζητούμε επείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ για την αντιμετώπιση αυτών των απαράδεκτων κινδύνων», έγραψε στο Telegram αργά το Σάββατο, αναφερόμενος στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Ο Sybiha κάλεσε επίσης την Κίνα και την Ινδία – παραδοσιακά μεγάλους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου – να πιέσουν τη Μόσχα να σταματήσει τις επιθέσεις της.

Οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έθεσαν την Ουκρανία σε κίνδυνο διακοπών θέρμανσης πριν από τον χειμώνα. Η Ρωσία έχει στοχεύσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδόν τετραετούς εισβολής της, καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος των βασικών πολιτικών υποδομών.

Η επίθεση αυτού του Σαββατοκύριακου ήταν η ένατη μαζική επίθεση σε υποδομές φυσικού αερίου από τις αρχές Οκτωβρίου, δήλωσε η ουκρανική εταιρεία ενέργειας Naftogaz.

Η Σχολή Οικονομικών του Κιέβου εκτίμησε σε έκθεσή της ότι οι επιθέσεις έχουν σταματήσει το ήμισυ της παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας.

Ο κορυφαίος εμπειρογνώμονας ενέργειας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Χαρτσένκο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι εάν οι δύο σταθμοί παραγωγής ενέργειας και θέρμανσης του Κιέβου τεθούν εκτός λειτουργίας για περισσότερες από τρεις ημέρες, όταν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου, η πρωτεύουσα θα αντιμετωπίσει μια «τεχνολογική καταστροφή».

Η Ουκρανία έχει με τη σειρά της εντείνει τις απεργίες σε ρωσικές αποθήκες πετρελαίου και διυλιστήρια τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να διακόψει τις ζωτικής σημασίας εξαγωγές ενέργειας της Μόσχας και να προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα.

Νωρίς την Κυριακή, μονάδες αεράμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 44 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο καθημερινά στοιχεία από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: Guardian, Reuters