Ουκρανία: Αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων από τον Ζελένσκι – Δίνει έμφαση στις μάχες στην πρώτη γραμμή του μετώπου

Σε μια περίοδο που οι προκλήσεις στο μέτωπο εντείνονται και οι πιέσεις για μια διπλωματική λήξη του πολέμου αυξάνονται, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προχώρησε σε νέα αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας, επιδιώκοντας την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας μπροστά στην κάμερα, στο καθιερωμένο βραδινό του διάγγελμα έπειτα από συνάντηση με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ανακοίνωσε ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στο να παραμείνει ο στρατός επικεντρωμένος στις μάχιμες επιχειρήσεις, περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Ο Μιχαήλο Ντραπάτι θα επικεντρωθεί πλέον αποκλειστικά σε ζητήματα μάχης και διορίζεται Διοικητής των Κοινών Δυνάμεων ώστε να μπορεί να αφιερωθεί πλήρως στην πρώτη γραμμή».

Right now in Sumy region, doctors are providing all necessary assistance to those wounded by a Russian strike. The Russians struck right on the street, hitting ordinary residential buildings. Sleazebags.

There have been virtually no days without killings during this whole time,… pic.twitter.com/55ElFJ8ETJ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2025