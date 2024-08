Ολλανδία: Ακτιβιστές δέθηκαν σε υδατοφράκτη, εμποδίζοντας ένα κρουαζιερόπλοιο να φτάσει στο Άμστερνταμ – ΦΩΤΟ

Mέλη της οικολογικής οργάνωσης Extinction Rebellion (XR) δέθηκαν σήμερα σε έναν υδατοφράκτη, παρεμποδίζοντας ένα κρουαζιερόπλοιο να φτάσει στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, μέχρι που απομακρύνθηκαν με την παρέμβαση της αστυνομίας, ανέφερε μία εκπρόσωπος του λιμανιού του Άμστερνταμ.

Το «Serenade of the Seas», ένα γιγαντιαίο κρουαζιερόπλοιο με 1.000 καμπίνες, «μπορεί να συνεχίσει την πορεία του προς το Άμστερνταμ» αφού το μπλόκαραν επί πολλές ώρες οι ακτιβιστές, είπε η Κάρλιν φαν Έσεν.

De Serenade of the Seas vaart nu (17:30 uur) naar de sluis. Benieuwd of hij door kan varen. pic.twitter.com/iklwurGJft

— Johan Zwakman (@JohanZwakman) August 18, 2024