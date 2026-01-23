ΟΗΕ: Τουλάχιστον 21 μέλη του προσωπικού του Οργανισμού δολοφονήθηκαν το 2025

Σύνοψη από το

  • Σύμφωνα με επιτροπή του ΟΗΕ, τουλάχιστον 21 εργαζόμενοι του Οργανισμού έχασαν τη ζωή τους σκόπιμα το 2025, αριθμός που ξεπερνά τις απώλειες των δύο προηγούμενων ετών μαζί.
  • Στον απολογισμό δεν περιλαμβάνονται οι 119 υπάλληλοι της UNRWA που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι θάνατοί τους δεν αποδίδονται σε στοχευμένες επιθέσεις.
  • Από τα 21 θύματα, τα 12 ήταν μέλη ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ο υψηλότερος αριθμός θανάτων (6) καταγράφτηκε στην Αμπιέι, στα σύνορα Σουδάν-Νοτίου Σουδάν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 21 μέλη του προσωπικού του Οργανισμού δολοφονήθηκαν το 2025

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα επιτροπή του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα οποία τουλάχιστον 21 εργαζόμενοι του Οργανισμού έχασαν τη ζωή τους σκόπιμα την περασμένη χρονιά, την ώρα που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά συνολικά τις απώλειες που είχαν καταγραφεί τα δύο προηγούμενα έτη μαζί.

OHE: Στην Γάζα έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο έργο – Το σχέδιο 60 ημερών

Στον απολογισμό δεν περιλαμβάνονται οι 119 υπάλληλοι της UNRWA που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι θάνατοί τους δεν αποδίδονται σε στοχευμένες επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως διευκρινίζεται, από τα 21 θύματα τα 12 ήταν μέλη ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, γνωστοί ως κυανόκρανοι, που υπηρετούσαν σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Οι υπόλοιποι ήταν πολιτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού.

Το 2024 είχαν σκοτωθεί πέντε μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ και το 2023 άλλα έντεκα.

Οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν το 2025 ήταν υπήκοοι του Μπανγκλαντές, του Σουδάν, του Νότιου Σουδάν, της Νότιας Αφρικής, της Ουρουγουάης, της Τυνησίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, της Κένυας, της Ζάμπιας και του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων (6) καταγράφτηκε στην Αμπιέι, στα σύνορα Σουδάν-Νοτίου Σουδάν, ενώ οι δεύτεροι βαρύτεροι απολογισμοί (3 σε κάθε χώρα) καταγράφτηκαν στη ΛΔ Κονγκό και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Η επιτροπή του ΟΗΕ τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν «πάνω από 300» μέλη της UNRWA, Παλαιστίνιοι και Παλαιστίνιες, αναφερόμενη στον «βαρύτερο απολογισμό» θυμάτων οποιασδήποτε υπηρεσίας του οργανισμού «στην ιστορία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Έρχεται νομοσχέδιο για τις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στο Δημόσιο – Ο Χατζηδάκης αποκάλυψε τι θα περιλαμβάνει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:21 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Σύνοδος Κορυφής: «Θετική η απόφαση Τραμπ να μην επιβληθούν νέοι δασμοί στην ΕΕ» δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα – Φον ντερ Λάιεν: «Ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής μέσα από ευρωπαϊκό πακέτο επενδύσεων»

«Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ εταίρων και συμμάχων πρέπει να διέπονται από φιλία και σεβασ...
05:36 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Ένας νεκρός και πάνω από 20 τραυματίες σε νέα ρωσικά πλήγματα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε επιδρομές των ρωσ...
05:03 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ο Τραμπ αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε την Πέμπτη την πρόσκληση προς τον Καναδά να συμμετ...
04:50 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κρεμλίνο: Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ σε τριμερή διάσκεψη για θέματα ασφάλειας σήμερα στο Αμπού Ντάμπι

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος αξιωματούχων της Ρωσίας,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι