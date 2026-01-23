ΟΗΕ: Τουλάχιστον 21 μέλη του προσωπικού του Οργανισμού δολοφονήθηκαν το 2025

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα επιτροπή του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα οποία τουλάχιστον 21 εργαζόμενοι του Οργανισμού έχασαν τη ζωή τους σκόπιμα την περασμένη χρονιά, την ώρα που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά συνολικά τις απώλειες που είχαν καταγραφεί τα δύο προηγούμενα έτη μαζί.

Στον απολογισμό δεν περιλαμβάνονται οι 119 υπάλληλοι της UNRWA που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι θάνατοί τους δεν αποδίδονται σε στοχευμένες επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως διευκρινίζεται, από τα 21 θύματα τα 12 ήταν μέλη ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών, γνωστοί ως κυανόκρανοι, που υπηρετούσαν σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Οι υπόλοιποι ήταν πολιτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού.

Το 2024 είχαν σκοτωθεί πέντε μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ και το 2023 άλλα έντεκα.

Οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν το 2025 ήταν υπήκοοι του Μπανγκλαντές, του Σουδάν, του Νότιου Σουδάν, της Νότιας Αφρικής, της Ουρουγουάης, της Τυνησίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, της Κένυας, της Ζάμπιας και του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων (6) καταγράφτηκε στην Αμπιέι, στα σύνορα Σουδάν-Νοτίου Σουδάν, ενώ οι δεύτεροι βαρύτεροι απολογισμοί (3 σε κάθε χώρα) καταγράφτηκαν στη ΛΔ Κονγκό και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Η επιτροπή του ΟΗΕ τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν «πάνω από 300» μέλη της UNRWA, Παλαιστίνιοι και Παλαιστίνιες, αναφερόμενη στον «βαρύτερο απολογισμό» θυμάτων οποιασδήποτε υπηρεσίας του οργανισμού «στην ιστορία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ