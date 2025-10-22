ΟΗΕ: Το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες στη Γάζα – Σφοδρή αντίδραση του εβραϊκού κράτους

Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, που εδρεύει στη Χάγη, αποφάνθηκε σήμερα πως το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα, προκαλώντας την αντίδραση του εβραϊκού κράτους, στο οποίο αναμένεται, την Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Το πάνελ των 11 δικαστών προσέθεσε πως το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να υποστηρίζει τις προσπάθειες αρωγής που παρέχουν τα Ηνωμένα Έθνη και οι οντότητές τους, στην Λωρίδα της Γάζας, περιλαμβανομένης της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Το Ισραήλ δεν τεκμηρίωσε τους ισχυρισμούς του ότι σημαντικός αριθμός των υπαλλήλων της UNRWA είναι μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανέφεραν οι δικαστές.

«Επονείδιστη απόφαση» λέει το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ντάνι Ντανόν, δήλωσε πως η συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ σχετικά με την UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, είναι «επονείδιστη».

«Επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ισραήλ για το ότι δεν συνεργάζεται με όργανα του ΟΗΕ… Θα πρέπει να κατηγορούν τους εαυτούς τους. Αυτά τα όργανα έγιναν βάση αναπαραγωγής για τρομοκράτες. Πάρτε για παράδειγμα την UNRWA… έναν οργανισμό που υποστήριξε τη Χαμάς για χρόνια», είπε ο Ντανόν.

Και ο Ρούμπιο στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται αύριο, Πέμπτη, στο Ισραήλ στον απόηχο της επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιστρέφει στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού, σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα φθάσει την Πέμπτη», και προβλέπεται συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανάχου την Παρασκευή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ βρίσκονται στο Ισραήλ για να προωθήσουν το σχέδιο που πρότεινε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για διαρκή ειρήνη στη Γάζα.